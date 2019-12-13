О проведении белорусско-швейцарских межмидовских консультаций

Source: Belarus Ministry of Foreign Affairs

13-12-2019

12 декабря 2019 г. в г.Берне в рамках визита заместителя Министра иностранных дел Республики Беларусь Олега Кравченко в Швейцарскую Конфедерацию состоялся очередной раунд политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами Беларуси и Швейцарии. Предыдущие консультации прошли в декабре 2018 года в г.Минске.

Швейцарскую делегацию возглавила заместитель Государственного секретаря Федерального департамента иностранных дел Кристина Марти Ланг.

Стороны рассмотрели широкий спектр вопросов двусторонней повестки дня, включая состояние и перспективы дальнейшего развития политического диалога, торгово-экономического, инвестиционного, научного, гуманитарного, консульского сотрудничества, взаимодействия в международных организациях, в сферах защиты прав человека и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Состоялся обмен мнениями по вопросам развития отношений с Европейским союзом и третьими странами, актуальным темам международной политики.

Была отмечена значительная активизация белорусско-швейцарского сотрудничества в последние годы, которая, в частности, нашла выражение в повышении статуса дипломатического представительства Швейцарии в г.Минске до полноценного Посольства, обмене визитами высокого уровня. Подтверждена взаимная заинтересованность в укреплении и расширении этой тенденции, дальнейшем повышении уровня и интенсивности межгосударственных контактов.

В ходе визита О.Кравченко встретился также с ведущими экспертами Центра исследований в сфере безопасности Швейцарской высшей технической школы г.Цюриха и принял участие в круглом столе в Федеральном собрании (парламенте) Швейцарской Конфедерации на тему «Беларусь между Востоком и Западом», приуроченном к двухлетию со дня образования парламентской группы Швейцария – Беларусь. В своих выступлениях на указанных мероприятиях заместитель Министра иностранных дел остановился на приоритетах внешней политики Республики Беларусь, представил инициативы Главы белорусского государства по укреплению международной безопасности.

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