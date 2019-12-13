Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провела первый в России совместный с региональной прокуратурой онлайн-прием граждан.

Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ростовской области Ирина Рукавишникова РукавишниковаИрина Валерьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ростовской области и первый заместитель прокурора Ростовской области Андрей Сысоенков провели первый в регионе и в стране совместный прием граждан в онлайн-режиме. За несколько часов до этого региональная прокуратура стала полноправным участником донского проекта «Правовая помощь онлайн».

«Впервые в Российской Федерации органы прокуратуры будут оказывать консультативную помощь в режиме онлайн. Это, в частности, позволит жителям одного района – при необходимости – получать консультации прокурора другого района, что ранее было невозможно. Мы всегда стараемся отмечать День Конституции ударными делами. И лучший способ защиты прав граждан и реализации гарантий конституционных прав – это расширение нашего проекта и привлечение новых участников. Около 10 государственных органов и организаций уже принимают участие в проекте», — отметила Ирина Рукавишникова.

Впервые в Российской Федерации органы прокуратуры будут оказывать консультативную помощь в режиме онлайн

По словам парламентария, важно, что консультации оказывают не только органы государственной власти субъекта Российской Федерации Ростовской области, но и органы федерального уровня – это, прежде всего, МВД по Ростовской области, Росреестр и служба Роспотребнадзора. Проект «Правовая помощь онлайн» реализуется в Ростовской области на базе 76 МФЦ во всех 55 муниципальных образованиях региона. За время существования проекта около 3000 тыс. человек уже воспользовалось помощью различных органов власти, и количество обращающихся только увеличивается.

На первый совместный онлайн-прием записались три заявителя – из г. Шахты, Неклиновского и Багаевского районов области. Их интересовали проблемы соблюдения прав работников при срочном увольнении и при невыплате в срок заработной платы, особенностей работы и техобслуживания частных такси, работы бизнеса в условиях частых проверок со стороны различных контролирующих организаций. По всем вопросам заявителям даны исчерпывающие консультации.

«Разъяснения будут даваться по разным вопросам – соблюдение прав несовершеннолетних, предпринимателей, трудовых прав, гражданского законодательства, противодействия коррупции и другие. Уже проработаны все технические и организационные вопросы по нашему участию в проекте», — добавил прокурор Ростовской области Юрий Баранов.

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