Рабочая встреча с президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым

Source: President of Russia – Kremlin

Р.Минниханов: Владимир Владимирович, коротко хотел доложить.

Во-первых, год завершаем. Ожидаемый валовый продукт будет порядка 2 триллиона 552 миллионов 600 тысяч, объем отгруженной продукции, я думаю, два триллиона девятьсот, может быть, даже три триллиона.

В.Путин: Это в процентах к прошлому году сколько?

Р.Минниханов: К прошлому году где-то 1,2–1,5 процента. Немножко автомобильная отрасль, нефтехимия…

В.Путин: Я знаю, я знаю.

Р.Минниханов: Но в целом бюджет исполняется, инвестиции в основной капитал – где-то 630–650 миллиардов, мы в этих цифрах будем. Заработная плата 37 с лишним будет. Долг по зарплате где-то колеблется 60–70 миллионов, но мы ее контролируем.

По национальным проектам. По нацпроектам все намеченные планы этого года будут выполнены, у нас 26 миллиардов, и федеральная, и республиканская часть, это и детские сады: 30 детских садов построены, две школы. Много – 341 объект там. Мы все плановые назначения по нацпроектам реализуем.

Также я хотел поблагодарить Вас за ВорлдСкиллс, это большое наследие для нас. Вы сами участвовали в закрытии. Пока мы только второе место заняли, хотя старались.

В.Путин: Но хороший результат.

Р.Минниханов: Да, второе место тоже призовое, поэтому дальше надо работать.

В.Путин: Главное, что прогресс очень хороший.

Р.Минниханов: Прогресс очень большой, мы же пятые были.

В.Путин: Конечно.

Р.Минниханов: И, конечно же, без Вашей поддержки мы бы не смогли победить.

Коротко хотел доложить о тех проектах, которые реализуются в республике. У нас в этом году 40 программ, это на 40 миллиардов рублей. Мы по всем программам выполняем намеченные задачи. Здесь объекты – и нацпроекты, и наши республиканские.

В.Путин: Мобильные поликлиники хорошо работают?

Р.Минниханов: Да. Четыре – и маленькие, и большие – четыре поликлиники мы купили, сто процентов будем сельскому населению ежегодно диспансеризацию проводить. Все-таки профилактика. Уже 460 человек госпитализированы по мобильным проектам: «мобильные» проехали, проблемы, вовремя отреагировали. Поэтому эта тема будет.

Это и школы, и общественные пространства, и молодежные центры. И помогаем агропромышленному комплексу, село, сельские программы.

В.Путин: Смотрю, кадетские школы открываются?

Р.Минниханов: Кадетские школы и лицеи. 40 программ. На следующий год будет 50 программ. Очень большая программа.

Также большая работа идет по дорожному строительству. 2019 год – мы на 35 миллиардов…

В.Путин: Рустам Нургалиевич, а ремонт жилого фонда?

Р.Минниханов: Есть-есть, тысяча домов, капитальный ремонт многоквартирного жилья. Мы где-то 990–1000 домов каждый год ремонтируем, все по плану идет, все, что намечено, что мы сказали. И население платит свою часть. Это очень большая программа, тогда дали старт, и она работает очень эффективно.

По дорожным делам: здесь тоже большие суммы. Это и федеральные безопасные и качественные дороги, и наша республиканская программа, и сельские дороги. Здесь много направлений. И самое главное, очень активно работаем: внутридворовые, внутриквартальные подъезды.

Со следующего года мы запускаем программу – 7000 дворов привести в порядок в течение трех лет. Это очень большая программа, очень капиталоёмкая. Но на 100 процентов закроем все многоквартирные дома в республике.

Также хотел бы проинформировать Вас: Ваше поручение в части Группы стратегического видения [«Россия-Исламский мир»]. Мы недавно провели в Уфе, до этого в Махачкале, до этого в Грозном, в Казани, Москве, наши, иностранные представители стран ОИС принимают участие. С МИДом эта работа идет. Следующее заседание будет в Саудовской Аравии. С руководством Саудовской Аравии договоренность есть, наверное, Вас тоже проинформировали об этом. С МИДом мы такую работу ведем. И в Казани саммит, и очень хорошо в Уфе наши коллеги подготовились.

В.Путин: Хорошая программа.

Р.Минниханов: Конечно, были вопросы по дольщикам, хочу доложить. 2016–2018 год – 18 объектов, в 2019 году будет 10 объектов, пять уже сдали. И начали работать с дом.рф. основную часть в ближайшие два года мы должны закрыть по проблемным дольщикам, долговое строительство. В целом примерно такая ситуация.

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