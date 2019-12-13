Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное13.12.2019 17:31

Роскосмос обсудил сотрудничество с Венгрией

В Москве прошли двусторонние переговоры представителей Госкорпорации «Роскосмос» под руководством генерального директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина и делегации Министра внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петера Сийярто при участии Чрезвычайного и Полномочного Посла Венгрии в России Норберта Конкоя.

В ходе встречи стороны отметили историческую ценность российско-венгерского сотрудничества в области исследования и использования космического пространства в мирных целях, обсудили существующие и перспективные проекты двустороннего взаимодействия.

Особое внимание во время обсуждения было уделено вопросам сотрудничества в области пилотируемой космонавтики: подготовка и полёт на Международную космическую станцию космонавта Венгрии, а также возможное проведение совместных российско-венгерских экспериментов на МКС.

Подводя итоги встречи, участники подтвердили свою заинтересованность в наращивании потенциала двустороннего сотрудничества в области космоса. Стороны договорились продолжить обсуждение космических проектов и обсудили возможность организации следующей встречи на территории России в январе 2020 года.

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