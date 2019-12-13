Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Главное#Пилотируемая космонавтика#Союз МС-16#МКС-6313.12.2019 13:40

Слаженная работа основного экипажа МКС-63

Работу Международной космической станции обеспечивают многочисленные сложные системы. Чтобы на ее борту не возникло трудностей, экипажу необходимо знать все системы станции наизусть и в считанные мгновения находить нужные инструменты. Для этого космонавты в течение нескольких месяцев изучают интерьер станции — сначала в теории, а затем переходят к практическим занятиям на тренажёре российского сегмента станции.

Сейчас в Центре подготовки космонавтов основной экипаж МКС-63 в полном составе (космонавты Роскосмоса Николай Тихонов, Андрей Бабкин и астронавт NASA Крис Кессиди) проходит тренировки на российском сегменте в случае аварийной ситуации. Это может быть выброс аммиака, пожар или разгерметизация.

Так, вчера, 12 декабря 2019 года, экипаж успешно отработал действия при пожаре. У них было три сценария развития событий: ложное срабатывание сигнализации пожаротушения, возгорание, которое можно или невозможно потушить. В первую очередь, участники 63-й экспедиции на МКС убедились, что возгорание на самом деле произошло, для чего они сверялись с показаниями газоанализатора.

Когда возгорание подтвердилось, Николай Тихонов, Андрей Бабкин и Крис Кессиди надели противогазы и попытались потушить пожар. В одном из сценариев это сделать удалось. После тушения экипаж ушёл в безопасную зону, где можно находиться без противогазов, очистил атмосферу от продуктов горения и возобновил работу.

Был отработан и самый худший вариант — когда пожар потушить не удалось. В этом случае экипаж должен срочно покинуть станцию. Поэтому заключительная часть тренировки проходила в зале тренажера «Союз», где отрабатывалось облачение в скафандры «Сокол» при надетом противогазе, далее имитировался срочный спуск на Землю. Инструкторы ЦПК отмечают, что основной экипаж МКС-63 показывает слаженную работу и отлично справляется с поставленными задачами.

«У нас хорошие конструктивные отношения в коллективе, — отмечает Андрей Бабкин. — Поскольку Крис имеет опыт космических полётов и был на МКС, он делится с нами своим опытом. Мы также со своей стороны рассказываем какие-то рабочие моменты. Это нас взаимно дополняет».

Основной экипаж МКС-63 проходит тренировки спокойно, взвешенно принимая решения.

«Мы хорошо понимаем друг друга, — поделился Николай Тихонов. — Каждый обладает своими особенностями характера, умениями, навыками. И мы стараемся по-максимуму использовать плюсы всех членов нашего экипажа».

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