Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Главное#Пилотируемая космонавтика#МКС-63#Союз МС-1613.12.2019 09:30

Экипаж МКС-63 опробовал новые возможности «Выхода-2»

У членов основного экипажа МКС-63 космонавтов Роскосмоса Николая Тихонова и Андрея Бабкина прошла тренировка на тренажёре «Выход-2» по новой циклограмме. Предварительно специалистами ВКД (внекорабельной деятельности) Центра подготовки космонавтов была проведена экспериментальная отработка методики проведения тренировок по отдельным типовым и целевым операциям выхода в открытый космос и проведены испытания технических средств подготовки космонавтов.

Технико-эргономические требования на проведение ремонтных работ оборудования и схемы новых трасс переходов разработал инженер ЦПК Артём Брель, а сами испытания проходили с участием представителей РКК «Энергия» под руководством инструктора ВКД Михаила Киселёва.

Первыми новую методику опробовали на себе инструктор Анатолий Панин и начальник отделения, заслуженный испытатель космической техники РФ Валерий Несмеянов.

«Специалисты опытно-конструкторского отдела ЦПК качественно и в срок модернизировали оборудование, — рассказал Валерий Валерьевич. — Поменяли конфигурацию поручней и сами трассы, по которым космонавты ходят на внешней поверхности Международной космической станции. Профили некоторых поручней сделаны таким образом, что можно на них устанавливать целевое оборудование. Модернизировали также универсальный стенд, на котором теперь могут одновременно работать два оператора. На нём можно теперь устанавливать электрические разъёмы различных типов, разнообразный материал, который космонавты тренируются разрезать, и другое оборудование».

У Николая Тихонова и Андрея Бабкина большой опыт тренировок по внекорабельной деятельности, начиная с периода общекосмической подготовки и работы в группах. Тем не менее, перед каждой тренировкой проводится практическое занятие, где космонавты не только отрабатывают действия без скафандров «Орлан-МКС», но и готовят себе сами для тренировки навесное оборудование и инструменты.

«Любой целевой выход в открытый космос — это набор типовых операций, к которым мы каждый раз готовим космонавтов, — подчеркнул Валерий Несмеянов. — Поэтому в случае необходимости оперативного выхода в космос они смогут выполнить все поставленные задачи».

Примечательно, что новая методика позволила увеличить количество выполняемых операций, сделала тренировки более насыщенными и связанными между собой. В течение трёх часов космонавты практически непрерывно выполняют операции, чем имитируется настоящий выход в открытый космос, где нет перерывов в работе.

«Всё очень удобно сделали, — отметил Николай Тихонов. — Сейчас на тренажёре „Выход-2“ поставлены и трассы, и переходы, есть возможность поработать с различным оборудованием — с кабельными держателями, ключами, резаками, замками и т.д. Просто прекрасно».

«Из тех средств, что имеются на тренажёре, сделали максимально приближенные к реальности условия, — добавил Андрей Бабкин. — Все основные моменты внекорабельной деятельности очень хорошо вписались в отведённое время. Есть состояние удовлетворённости от выполненной работы и ждём следующей тренировки, чтобы закрепить эти навыки».

Ждать космонавтам новой встречи с тренажёром «Выход-2» недолго, ведь уже в конце следующей неделе им предстоит сдавать зачётную тренировку по внекорабельной деятельности.

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