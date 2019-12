Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej / Dla mediów / Zapowiedzi prasowe / Wizyta Prezydenta RP w Królestwie Belgii i w Wielkim Księstwie Luksemburga – program prasowy

Godz. 15.30 Udział Prezydenta RP w uroczystościach upamiętniających 75. rocznicę rozpoczęcia Bitwy o Ardeny w Hamm Amerykański Cmentarz Wojskowy Obecność akredytowanych mediów Uwaga: odbiór identyfikatorów upoważniających do wejścia na teren Cmentarza w godz. 12.45-13.30 w Teatrze Wielkim w Luksemburgu. Zbiórka akredytowanych przedstawicieli mediów przy Teatrze Wielkim w Luksemburgu o godz. 13.30 a nastepnie przejazd zorganizowanym przez gospodarzy autokarem na Cmentarz w Hamm. Nie ma możliwości przyjazdu prywatnym transportem bezpośrednio na Cmentarz. Miejsce do parkowania: parking na przeciwko Teatru Wielkiego. Prosimy o dostosowanie ubioru do okoliczności.

