Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Гвианский космический центр#Союз-СТ14.12.2019 09:00

В ГКЦ идет подготовка к пуску

В Гвианском космическом центре состоялся вывоз на стартовую позицию ракеты-носителя «Союз-СТ-А» с разгонным блоком «Фрегат-М» и коммерческими космическими аппаратами на борту.

Завершив вертикализацию, специалисты предприятий Роскосмоса провели операции по стыковке коммуникаций «пакета», сборке схем термостатирования, стыковке заправочных коммуникаций и другие операции, предусмотренные графиком подготовки.

Особенностью подготовки пуска в Гвианском космическом центре является раздельная транспортировка трех ступеней носителя и космической головной части с последующей их сборкой на пусковой установке с использованием мобильной башни обслуживания. Поэтому позднее на ракету «Союз-СТ-А» установили головную часть в составе разгонного блока и космических аппаратов.

Пуск ракеты-носителя «Союз-СТ-А» запланирован на 17 декабря 2019 года в 11:54 мск.

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