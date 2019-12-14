В. Матвиенко: Работа Законодательного Собрания Санкт-Петербурга позволила обеспечить развитие городской экономики и социальной сферы

Source: Russia – Council of the Federation

Председатель Совета Федерации выступила с речью на торжественном заседании, посвященном 25-летию Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга приняла участие в торжественных мероприятиях, посвященных 25-летию Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.

В ходе заседания по случаю этой юбилейной даты, глава Совета Федерации передала городскому парламенту личные поздравления Президента России.

«Без правильных, «умных» законов невозможно обеспечить эффективное экономическое и социальное развитие города, благополучие его жителей», — подчеркнула Валентина Матвиенко.

Без правильных, «умных» законов невозможно обеспечить эффективное экономическое и социальное развитие города, благополучие его жителей

Она поблагодарила нынешних и бывших депутатов Законодательного Собрания, сотрудников его Аппарата за работу. «Убеждена, что во всех победах, в движении вперед – огромный вклад депутатского корпуса».

Валентина Матвиенко отметила, что Санкт-Петербург обладает уникальным историческим и культурным наследием. «Быть депутатом такого великого города – это честь и ответственность».

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По мнению Председателя СФ, городские парламентарии создали одну из лучших законодательных баз в сфере обеспечения привлекательного инвестиционного климата.

«Принципы государственно-частного партнерства были реализованы в стране, в том числе, благодаря законодательной базе, которую создало Законодательное Собрание Санкт-Петербурга», — сказала Валентина Матвиенко.

Выступление Валентины Матвиенко на торжественном мероприятии, посвященном 25-летию Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

Председатель СФ также отметила, что многие законодательные новации городского парламента стали активно внедряться в других субъектах Российской Федерации, а законодательные инициативы нашли отражение в федеральных законах.

Валентина Матвиенко выразила благодарность спикеру городского Законодательного Собрания Вячеславу Макарову МакаровВячеслав СерафимовичПредседатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга за умелую профессиональную деятельность.

Глава верхней палаты российского парламента вручила награды Совета Федерации ряду депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.

В ходе торжественного собрания также выступил Полномочный представитель Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан.

По завершении мероприятия Валентина Матвиенко отметила в беседе с журналистами, что за 25 лет санкт-петербургский парламент создал новую законодательную базу для развития городской экономики и социальной сферы.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов БегловАлександр ДмитриевичГубернатор Санкт-Петербурга и глава Законодательного Собрания города Вячеслав Макаров подчеркнули, что решения городского парламента направлены на дальнейшее развитие города во благо его жителей.

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