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#Роскосмос#Главное#Совет Федерации14.12.2019 12:30

Заседание Совета по вопросам интеллектуальной собственности

При Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 12 декабря 2019 года прошло заседание Совета по вопросам интеллектуальной собственности на тему «Вопросы вовлечения в гражданский оборот результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения».

В его рамках обсуждались задачи, касающиеся управления правами на интеллектуальную собственность Российской Федерации, трансфера технологий в гражданский сектор и диверсификации производственных процессов, а также обеспечения правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности за рубежом.

Председатель Совета Валентина Матвиенко отметила, что обсуждаемые вопросы имеют принципиальное значение для развития российской экономики. Кроме того, актуальность развития процессов по наращиванию гражданского производства в оборонном секторе была отмечена в майских указах Президента Российской Федерации.

Госкорпорация «Роскосмос» на заседании была представлена исполнительным директором по контрактно-договорной работе Георгием Форсовым и руководителем рабочей группы по подготовке заседания Совета, директором Центра учета и анализа результатов научно-технической деятельности Роскосмоса Натальей Беленькой.

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