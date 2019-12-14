Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Терра Тех#РКС14.12.2019 17:30

Роскосмос на фестивале «Дни Дальнего Востока»

Фестиваль «Дни Дальнего Востока» ежегодно проводится в Москве с 12 по 14 декабря при поддержке Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, а также Аппарата Полномочного Представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.

В этом году Госкорпорация «Роскосмос» представила объединенную экспозицию, демонстрирующую планы развития инфраструктуры первого гражданского космодрома России – космодрома Восточный, перспективную ракетно-космическую технику, а также представила геоинформационные сервисы и услуги, предоставляемые на основе данных дистанционного зондирования Земли.

ТЕРРА ТЕХ — компания холдинга «Российские космические системы» (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») — познакомила представителей органов государственной власти, топ-менеджеров крупнейших российских и зарубежных компаний с геоинформационными решениями, позволяющими отслеживать состояние лесного фонда Дальнего Востока и оценивать инвестиционную привлекательность лесных активов региона.

Для директоров и педагогов образовательных учреждений, молодых специалистов, студентов, школьников и других гостей фестиваля была организована виртуальная прогулка по лесам Дальнего Востока и острову Ольхон на Байкале. Виртуальные путешествия стали возможны благодаря разработке компании ТЕРРА ТЕХ — ATLAS VR, позволяющей в VR-шлеме перемещаться по цифровым копиям реальных объектов Земли, отснятым спутниками из космоса.

Ранее ТЕРРА ТЕХ и Фонд развития Дальнего Востока подписали соглашение о сотрудничестве в области создания и развития цифровых сервисов мониторинга лесного комплекса и управления инвестициями в лесной и лесопромышленной отраслях. Стороны планируют совместно работать над созданием цифровой платформы «Лесвосток.РФ», которая позволит заинтересованным пользователям получать на портале в режиме «одного окна» объективные данные и аналитику о ресурсах лесного фонда на Дальнем Востоке. Новая система управления лесами должна повысить экономическую эффективность использования лесных ресурсов.

В ходе деловой программы Фестиваля была организована дискуссионная площадка, на которой обсуждались вопросы кадрового потенциала Дальнего Востока в рамках реализации ключевых проектов развития макрорегиона. Заместитель генерального директора ЦЭНКИ по персоналу Сергей Отводенков выступил на этой площадке с докладом «Космодром Восточный: взгляд в будущее», где рассказал о перспективах его развития и проектах, направленных на формирование кадрового потенциала в интересах развития наземной космической инфраструктуры на Дальнем Востоке.

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