Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Восточный#Космодромы#Ангара15.12.2019 09:15

Монтаж оборудования на стартовом комплексе КРК «Ангара»

На стартовом комплексе для ракет-носителей «Ангара» космодрома Восточный в соответствии с графиком, утверждённым Госкорпорацией «Роскосмос», 15 декабря 2019 года начался монтаж технологического оборудования. Крупногабаритные емкости для хранения кислорода и азота транспортированы с площадки хранения Промышленной строительно-эксплуатационной базы на строительную площадку, и специалисты ЦЭНКИ и подрядных организаций приступили к их монтажу.

Строительные работы шли с опережением графика, что позволило приступить к монтажу емкостей намного раньше. Резервуары входят в состав системы заправки жидким кислородом и системы обеспечения азотом. Уникальное технологическое оборудование весом 93 тонны и длиной 36 метров.

Наземно-технологическое оборудование для строительства стартового комплекса космического ракетного комплекса «Ангара» поступает в филиал ЦЭНКИ — Космический центр «Восточный» (входят в состав Госкорпорации «Роскосмос») с сентября 2018 года. Ежедневно прибывает и выгружается от 2-х до 15-ти единиц техники. За год на космодром прибыло более ста единиц автомобильного транспорта и 37 железнодорожных вагонов — это почти 600 мест технологического оборудования. Уже сейчас на Восточном находятся составные части 17 систем, а в полном объёме поставлено пять.

Из крупногабаритных частей технологического оборудования филиал принял: 7 емкостей объемом 250 м3 и весом 92 т каждая, 4 емкости объемом 180 м3 и весом 24 т каждая, 30 составных частей кабель-заправочной башни весом от 6 т до 40 т.

Для хранения наземно-технологического оборудования силами филиала были подготовлены 5 мест хранения на территории Промышленной строительно-эксплуатационной базы площадью более 70 000 м²: это и открытые площадки для хранения крупногабаритного груза, и склады с соблюдением необходимого температурно-влажностного режима. Для выгрузки оборудования используется специальная техника.

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