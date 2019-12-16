Source: Russia – Council of the Federation

Председатель Совета Федерации приняла участие в заседании Совета законодателей при Федеральном Собрании РФ.

Председатель Совета Федерации, сопредседатель Совета законодателей при Федеральном Собрании РФ Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга приняла участие в заседании Совета законодателей.

Мероприятие, состоявшееся в Доме Союзов в Москве, провел Председатель Государственной Думы, сопредседатель Совета законодателей при Федеральном Собрании РФ Вячеслав Володин.

Смотрите также

В заседании участвовали первый заместитель Председателя СФ, заместитель сопредседателя Совета законодателей Николай Федоров, заместитель Председателя Государственной Думы, заместитель сопредседателя Совета законодателей Ирина Яровая.

В ходе мероприятия обсуждалась тема «О текущем состоянии качества и доступности медицинской помощи гражданам Российской Федерации и о формировании системы защиты прав пациентов».

В своем выступлении Валентина Матвиенко отметила, что тема сегодняшнего заседания — важнейшая для каждого субъекта Федерации, каждой семьи, каждого гражданина. «За последние годы сделано очень многое – и Министерством здравоохранения, и субъектами Федерации. Глава государства неоднократно обращался к этой теме, он держит этот вопрос на контроле».

Заседание Совета законодателей РФ

1 из 10

Заседание Совета законодателей РФ

2 из 10

Заседание Совета законодателей РФ

3 из 10

Заседание Совета законодателей РФ

4 из 10

Заседание Совета законодателей РФ

5 из 10

Заседание Совета законодателей РФ

6 из 10

Заседание Совета законодателей РФ

7 из 10

Заседание Совета законодателей РФ

8 из 10

Заседание Совета законодателей РФ

9 из 10

Заседание Совета законодателей РФ

10 из 10

Председатель СФ подчеркнула, что финансирование здравоохранения стало приоритетным. Спикер СФ добавила, что в стране растет средняя продолжительность жизни, существенно сокращается детская смертность.

«Тем не менее, проблем остается немало», — считает Валентина Матвиенко. По ее словам, основная ответственность за качество и доступность медицинской помощи лежит на субъектах Федерации, на руководителях и региональных командах. «Надо провести качественный анализ региональной системы здравоохранения, понять, сколько нужно коек и каких, что нужно сделать в малых городах, сельской местности, как повысить доступность медицинской помощи для населения».

Ответственность за качество и доступность медицинской помощи лежит на субъектах Федерации

Председатель СФ полагает, что особое внимание нужно обратить на педиатрию, а также на первичное звено здравоохранения. Валентина Матвиенко назвала острой проблемой низкую обеспеченность медицинскими кадрами, особенно в сельской местности, малых городах и труднодоступных районах. Не должно быть перебоев в снабжении жизненно необходимыми лекарствами, завышения цен на препараты.

Затронув тему орфанных заболеваний, Валентина Матвиенко напомнила, что Совет Федерации системно занимается работой по этому направлению во взаимодействии с Минздравом России и Правительством РФ. «Нам удалось достичь договоренности – в этом году пять орфанных заболеваний были переведены на федеральное финансирование. В 2020 году к ним добавятся еще два орфанных заболевания».

Спикер СФ подчеркнула важность защиты прав пациентов. «В этой связи необходимо совершенствовать эффективность страховой медицины». Валентина Матвиенко также предложила рассмотреть варианты организации общественного контроля в сфере медицинского страхования. «Необходимо обеспечить баланс интересов как гражданина, так и институтов, структур, оказывающих ему страховые медицинские услуги».

Председатель Государственной Думы, сопредседатель Совета законодателей при Федеральном Собрании РФ Вячеслав Володин в своем выступлении назвал обсуждаемую тему одной из ключевых сегодня. «Это крайне важно, в первую очередь, потому что к нам поступает огромное количество обращений со стороны граждан по проблемам, с которыми они сталкиваются на уровне первичного звена здравоохранения, на уровне районов и областей».

Вячеслав Володин подчеркнул, что в данной сфере сделано много, однако ситуация еще очень далека от совершенства, от того, чтобы можно было выйти на решение задач, поставленных Президентом Российской Федерации. «Необходимо как можно быстрее добиться повышения качества здравоохранения и его доступности», — указал он.

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова сообщила, что основой преобразований в системе здравоохранения в последние годы является развитие государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи и разработанная модель регионального здравоохранения, получившая сейчас широкое признание мире и используемая во многих странах с обширными территориями.

«За последние четыре года введено в строй более 2,4 тысяч новых сельских медицинских объектов, а число поликлинических отделений в районных больницах увеличилось на 26 процентов», — сказала Министр. Она также отметила, что в настоящее время все субъекты РФ разрабатывают программы модернизации первичного звена здравоохранения. Кроме того, Вероника Скворцова затронула темы восполнения кадрового дефицита, реализации программы «Сельский фельдшер» и др.

Первый заместитель Генерального прокурора РФ Александр Буксман рассказал о регулярных обращениях граждан в органы прокуратуры в связи с проблемами, связанными с лекарственным обеспечением, некачественным оказанием медицинских услуг.

В ходе мероприятия также выступили Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Михаил Мурашко, председатель Калининградской областной Думы, председатель Комиссии Совета законодателей по вопросам социальной политики Марина Оргеева.

MIL OSI