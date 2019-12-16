В ООО «Газпром трансгаз Уфа» выбрали лучшего наставника

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

16 декабря 2019, 13:00

13 декабря на базе Учебно-производственного центра предприятия завершился конкурс на звание «Лучший наставник ООО „Газпром трансгаз Уфа“». Участие в нем приняли 14 представителей структурных подразделений компании.

В течение двух дней конкурсанты выступали перед оценочной комиссией с презентацией на тему «Наставник — проводник изменений», выполняли специальные индивидуальные и командные задания, направленные на оценку умений обучать, мотивировать и взаимодействовать c новыми коллегами.

По итогам конкурсных испытаний звание «Лучший наставник ООО „Газпром трансгаз Уфа“» присуждено прибористу службы автоматизации и метрологического обеспечения Ургалинского ЛПУМГ Владимиру Лавренко.

Ежегодно в газотранспортное предприятие трудоустраивается около 60 выпускников профильных вузов и ссузов. В целях их социально-психологической и профессиональной адаптации на производстве успешно функционирует институт наставников, что позволяет минимизировать текучесть кадров, а также способствует развитию корпоративной культуры.

Справка

ООО «Газпром трансгаз Уфа» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром». Осуществляет транспортировку газа по территории Республики Башкортостан.

Предприятие эксплуатирует порядка 5 тыс. км магистральных газопроводов.

В составе компании 16 филиалов, в том числе 9 линейных производственных управлений магистральных газопроводов, 12 компрессорных цехов, 82 газоперекачивающих агрегата, 146 газораспределительных станций.

В компании действует система экологического менеджмента ISO 14001:2015. Коллектив предприятия насчитывает около 5 тыс. человек. Головной офис расположен в Уфе.

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