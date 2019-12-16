В. Тимченко призвал региональные власти активно включиться в процесс работы над законопроектами в рамках «регуляторной гильотины»

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел заседание Временной комиссии СФ по совершенствованию правового регулирования в сфере государственного и муниципального контроля в России.

Председатель Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко ТимченкоВячеслав Степановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кировской области провел заседание Временной комиссии СФ по совершенствованию правового регулирования в сфере государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в Российской Федерации.

Заседание Временной комиссии СФ по совершенствованию правового регулирования в сфере государственного и муниципального контроля

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Вячеслав Тимченко и Елена Перминова

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Заседание Временной комиссии СФ по совершенствованию правового регулирования в сфере государственного и муниципального контроля

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Заседание Временной комиссии СФ по совершенствованию правового регулирования в сфере государственного и муниципального контроля

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Заседание Временной комиссии СФ по совершенствованию правового регулирования в сфере государственного и муниципального контроля

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Заседание Временной комиссии СФ по совершенствованию правового регулирования в сфере государственного и муниципального контроля

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Елена Перминова

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Заседание Временной комиссии СФ по совершенствованию правового регулирования в сфере государственного и муниципального контроля

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Заседание Временной комиссии СФ по совершенствованию правового регулирования в сфере государственного и муниципального контроля

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Мухарбек Барахоев

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Заседание Временной комиссии СФ по совершенствованию правового регулирования в сфере государственного и муниципального контроля

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Вячеслав Тимченко и Елена Перминова

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Заседание Временной комиссии СФ по совершенствованию правового регулирования в сфере государственного и муниципального контроля

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Заседание Временной комиссии СФ по совершенствованию правового регулирования в сфере государственного и муниципального контроля

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Заседание Временной комиссии СФ по совершенствованию правового регулирования в сфере государственного и муниципального контроля

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Заседание Временной комиссии СФ по совершенствованию правового регулирования в сфере государственного и муниципального контроля

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Заседание Временной комиссии СФ по совершенствованию правового регулирования в сфере государственного и муниципального контроля

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Заседание Временной комиссии СФ по совершенствованию правового регулирования в сфере государственного и муниципального контроля

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Олег Цепкин и Елена Зленко

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Заседание Временной комиссии СФ по совершенствованию правового регулирования в сфере государственного и муниципального контроля

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Мероприятие прошло в режиме видеоконференции. В нем приняли участие сенаторы – члены Временной комиссии Мухарбек Барахоев, БарахоевМухарбек Ойбертовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Ингушетия Александр Башкин, БашкинАлександр Давыдовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Астраханской области Елена Зленко, ЗленкоЕлена Геннадьевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа Эдуард Исаков, ИсаковЭдуард Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Татьяна Кусайко, КусайкоТатьяна Алексеевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области Елена Перминова, ПерминоваЕлена Алексеевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Курганской области Ольга Старостина, СтаростинаОльга Валентиновнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Ненецкого автономного округа Павел Тараканов, ТаракановПавел Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Тюменской области Дмитрий Шатохин, ШатохинДмитрий Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Коми Сергей Фабричный, ФабричныйСергей Юрьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Новгородской области Ольга Хохлова, ХохловаОльга Николаевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Владимирской области Олег Цепкин, ЦепкинОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Челябинской области Ирек Ялалов, ЯлаловИрек Ишмухаметовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Башкортостан ппредставители Министерства экономического развития РФ, Министерства юстиции РФ, региональных органов государственной власти шести субъектов РФ, входящих в Уральский федеральный округ, эксперты.

Участники заседания рассмотрели вопросы законодательного обеспечения регулирования контрольно-надзорной деятельности в РФ.

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Вячеслав Тимченко напомнил, что в рамках «регуляторной гильотины» с 1 января 2021 года все действующие нормативные правовые акты в сфере государственного и муниципального контроля и надзора будут упразднены, вместо них будут приняты новые законы. «Предполагается, что в течение ближайшего времени будут приняты как минимум шесть законов и свыше шестидесяти нормативных актов Правительства и различных министерств».

В рамках «регуляторной гильотины» с 1 января 2021 года все действующие нормативные правовые акты в сфере государственного и муниципального контроля и надзора будут упразднены, вместо них будут приняты новые законы

Сенатор сообщил, что в сентябре текущего года состоялось селекторное совещание, на котором была представлена концепция первых законодательных инициатив. Сегодня два законопроекта уже внесены в Государственную Думу. «Главная задача, которую ставит перед собой Временная комиссия – провести детальное, подробное обсуждение уже не просто концепции, а самого текста законопроектов».

Вячеслав Тимченко отметил, что это законопроекты совместного ведения, и до рассмотрения их Государственной Думой в первом чтении они направлены во все субъекты РФ. Сенатор призвал организовать широкое обсуждение этих документов. В рамках обсуждения активизировать взаимодействие с представителями бизнеса, непосредственно воввеченными в сферу контрольно-надзорной деятельности, и по возможности оперативно сформулировать замечания и предложения по тексту законопроектов.

Представитель главного разработчика указанных законопроектов, заместитель директора Департамента контрольно-надзорной и разрешительной деятельности Министерства экономического развития РФ Илья Карташов отметил важность диалога между разработчиками и исполнителями законов. В результате в ходе диалога снимаются многие вопросы к законопроекту».

Он отметил, что реформа контрольно-надзорной деятельности – всего лишь часть общей реформы государственного управления, которая проводится по решению Президента и Правительства. Цель реформы – обеспечить защиту охраняемых законом ценностей. Законопроект о государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ направлен на обеспечение соблюдения обязательных требований, снижение избыточной административной нагрузки на бизнес и обеспечение приоритета профилактики.

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