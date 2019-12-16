Г. Карелова: Мы проанализируем все поступившие предложения по концепции законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия

Source: Russia – Council of the Federation

В ходе обсуждения на официальном сайте Совета Федерации поступило более одиннадцати тысяч комментариев.

На официальном сайте Совета Федерации завершилось общественное обсуждение концепции законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия.

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«Впервые состоялось подобное обсуждение», — отметила заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова. КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области Она сообщила, что поступило более одиннадцати тысяч комментариев. «Тема всколыхнула общественное мнение».

Вице-спикер отметила, что важно продолжить разъяснительную работу среди граждан. «Многие статьи законопроекта написаны сугубо юридическим языком и могут быть не всем понятны. А есть люди, которые просто не хотят читать проект закона, так как само название вызывает у них отторжение».

Между тем, подчеркнула Галина Карелова, большинство граждан России понимает: семейно-бытовое насилие, к сожалению, существует и нужно предпринимать меры по его профилактике. «Государство должно четко сформулировать свою позицию в этой области, в том числе на законодательном уровне. В обществе не должно быть места насилию – ни в семье, ни в коллективе, ни по месту жительства. Нужно создавать четкую систему профилактики. И эта помощь должна быть крайне деликатной».

Большинство граждан России понимает: семейно-бытовое насилие, к сожалению, существует и нужно предпринимать меры по его профилактике

Вице-спикер СФ подчеркнула, что теперь наступает второй этап работы над документом, подразумевающий тщательный анализ всех поступивших предложений и замечаний. «Их необходимо систематизировать. Много предложений по определению понятия «насилие», каким должно быть «защитное предписание». Должна появиться статья по работе социозащитных учреждений».

Галина Карелова поблагодарила всех, кто направил свои отзывы на размещенную в сети Интернет концепцию законопроекта.

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