И. Зубарев: Необходимо активизировать работу по подготовке к 100-летию Карелии

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в заседании Госкомиссии по подготовке к 100-летию Республики Карелия.

Член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республика Карелия Игорь Зубарев ЗубаревИгорь Дмитриевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республика Карелия принял участие в заседании Государственной комиссии по подготовке к юбилею Республики.

В мероприятии, в ходе которого обсуждалась реализация Федеральной целевой программы развития Карелии, приняли участие руководители федеральных министерств и ведомств, представители региональной власти.

Карелия подходит к юбилею с положительными социально-экономическими показателями

Участники отметили, что Карелия подходит к юбилею с положительными социально-экономическими показателями. В 2019 году собственные доходы бюджета к уровню прошлого года выросли более чем на треть. Инвестиции в основной капитал за 9 месяцев этого года превысили уровень соответствующего периода прошлого года на 14,5 проц.

По мнению Игоря Зубарева, многие наболевшие проблемы в Республике удалось сдвинуть с мертвой точки благодаря работе Госкомиссии и ее председателю, Секретарю Совета безопасности России Николаю Патрушеву.

«К сожалению, Карелия не всегда реализует возможности, предоставленные федеральным центром», — отметил сенатор.

По словам парламентария, непросто идет реализация проекта капитального ремонта защитного павильона «Бесовы следки» в Беломорском районе. Объект сложный, рядом находится ГЭС. Но данные беломорские петроглифы включены в Предварительный список потенциальных объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, и для закрепления этого статуса необходимо завершить реконструкцию защитного павильона в срок.

«На заседании Госкомиссии подняли вопрос с отставанием по сдаче еще одного приоритетного проекта ФЦП – Музея Карельского фронта. Планировалось открыть музей ко Дню Победы, но сегодня называют другую дату — август-сентябрь 2020 года. Данная ситуация не внушает оптимизма. При этом до юбилейной даты Карелии остается все меньше и меньше времени. Нам необходимо активизировать работу по подготовке к 100-летию республики», — считает Игорь Зубарев.

MIL OSI