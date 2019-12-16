Н. Федоров: В системе подготовки кадров нужны серьезные изменения, чтобы справиться с амбициозными планами развития страны

Source: Russia – Council of the Federation

Состоялось заседание Президиума Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации.

В Москве состоялось заседание Президиума Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании РФ. В Мероприятии принял участие первый заместитель Председателя Совета Федерации, заместитель сопредседателя Совета законодателей Николай Федоров. ФедоровНиколай Васильевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Чувашской Республики Заседание провела заместитель Председателя Государственной Думы, заместитель сопредседателя Совета законодателей Ирина Яровая.

Она отметила, что вопросы, обсуждаемые на мероприятии, непосредственно вытекают из повестки, которой живут российские регионы и которая важна для граждан страны.

Заседание Президиума Совета законодателей РФ

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Заседание Президиума Совета законодателей РФ

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Николай Федоров

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Заседание Президиума Совета законодателей РФ

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Инна Святенко

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Владимир Полетаев

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Заседание Президиума Совета законодателей РФ

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Заседание Президиума Совета законодателей РФ

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Заседание Президиума Совета законодателей РФ

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Заседание Президиума Совета законодателей РФ

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Заседание Президиума Совета законодателей РФ

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«Сегодня мы обсуждаем один из самых «народных» вопросов, который касается каждого человека, каждой семьи и связан с актуальными проблемами обеспечения регионов квалифицированными кадрами. Это та самая возможность самореализации человека и ответственность государства за возможность получить современное, качественное, доступное образование», — отметила Ирина Яровая.

Что касается инженерного образования, то важнейшим и актуальным инструментом должно стать внедрение в нашей стране механизма международной профессионально – общественной аккредитации образовательных программ

Заместитель председателя Комитета СФ по науке, образованию и культуре Виктор Кресс КрессВиктор Мельхиоровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Томской области в своем выступлении затронул вопросы подготовки квалифицированных инженеров. «Что касается инженерного образования, то важнейшим и актуальным инструментом должно стать внедрение в нашей стране механизма международной профессионально – общественной аккредитации образовательных программ. Первым и обязательным условием инженерной деятельности и в дальнейшем получение статуса профессионального инженера в развитых странах мира является получение высшего инженерного образования по программе, прошедшей профессионально-общественную аккредитацию в одном из аккредитационных агентств, признанных международными инженерными и инженерно-образовательными сообществами», — сказал сенатор.

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Министр просвещения РФ Ольга Васильева рассказала о федеральном проекте «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)». «Главной целью проекта является модернизация профессионального образования, в том числе посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных программ».

Министр сообщила, что за ближайшие шесть лет региональная система среднего профессионального образования получит существенную финансовую поддержку – 50 млрд руб. из средств федерального бюджета. «По нашим оценкам, не менее двадцать миллиардов рублей будет привлечено из средств региональных бюджетов».

За ближайшие шесть лет региональная система среднего профессионального образования получит существенную финансовую поддержку – 50 млрд руб. из средств федерального бюджета

Ольга Васильева также призвала работодателей, представителей среднего и малого бизнеса более активно участвовать в подготовке кадров.

Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин коснулся вопросов формирования профессиональных стандартов, а также отметил важность соответствия системы подготовки кадров рынку труда. «Сейчас в стране действуют около тысячи трехсот профстандартов. Важно провести их актуализацию, за это выступает само профессиональное сообщество», — сказал Министр.

Он также подчеркнул, что во всех профессиональных стандартах необходимо предусмотреть разделы, связанные с работой в цифровом формате. «Это требуется применительно ко всем профессиям».

При обсуждении темы «Новый механизм информирования граждан о мерах социальной защиты (поддержки): новое качество государственных услуг» выступила первый заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Инна Святенко. СвятенкоИнна Юрьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы Она отметила, что в России действует эффективная система поддержки населения. По словам сенатора, важно наладить эффективное информирование населения о ее работе.

«Цифровизация даст возможность упростить систему оказания социальных услуг, с помощью «личного кабинета», — сказала Инна Святенко. Она подчеркнула, что вся необходимая информация должна сама приходить к гражданам, которые заранее должны знать, например, о полагающихся им льготах, пособиях, возможности получить налоговые вычеты.

Участники заседания также обсудили результаты работы в 2019 г. и наметили планы на следующий год. Первый заместитель Председателя СФ, заместитель сопредседателя Совета законодателей Николай Федоров рассказал о дальнейших планах работы. Он напомнил, что в следующем году организовывать проведение мероприятий Совета законодателей и его Президиума будет Совет Федерации.

«Внимание Совета законодателей будет сосредоточено на вопросах снижения налоговой нагрузки на субъекты малого предпринимательства, совершенствования законодательства в области недропользования, дорожной безопасности в субъектах РФ. Предусмотрено обсуждение вопросов взаимодействия населения, некоммерческих организаций и органов местного самоуправления при реализации национальных проектов; обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения; адаптации и интеграции иностранных граждан. Мы обсудим также подготовку к летней детской оздоровительной кампании 2020 года, это одна из важнейших для нас тем», — сообщил Николай Федоров.

На встрече с журналистами по окончании заседания первый вице-спикер СФ подчеркнул, что работа Совета законодателей дает высокие результаты. «В частности, сегодня мы констатировали необходимость достаточно радикальных изменений в системе подготовки кадров для того, чтобы справиться с теми амбициозными планами, которые ставит перед нами Президент Российской Федерации».

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