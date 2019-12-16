Отменено решение суда о проведении доследственной проверки по жалобе на действия прокурора Ямало-Ненецкого автономного округа

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

По представлению Генеральной прокуратуры Российской Федерации Седьмым кассационным судом общей юрисдикции отменено решение Салехардского городского суда Ямало-Ненецкого автономного округа. Оно обязывало следственные органы зарегистрировать жалобу Олега Ситникова на действия прокурора ЯНАО Александра Герасименко в качестве заявления о преступлении и провести доследственную проверку. Производство по жалобе Ситникова прекращено.

Ранее представление заместителя Генерального прокурора Российской Федерации было передано на рассмотрение в Седьмой кассационный суд общей юрисдикции по решению Верховного Суда Российской Федерации.

Таким образом, вышестоящие судебные инстанции указали, что заявления граждан, оспаривающих решение прокурора о проверке соблюдения законодательства предпринимателем, не являются достаточным основанием для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении прокурора, если в них не содержится конкретных сведений о совершении какого-либо преступления.

Подобные заявления, как пояснил суд, должны рассматриваться в соответствии с Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» с разъяснением гражданину права обжаловать действия прокурора вышестоящему прокурору или в суд.

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