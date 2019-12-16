Source: Russia Federal Space

#Главкосмос#Главное#Космодромы#Байконур#OneWeb16.12.2019 18:00

Первая партия спутников OneWeb прибыла на Байконур

Первая партия спутников британской компании OneWeb в понедельник, 16 декабря 2019 года, прибыла на самолете Ан-124-100 на космодром Байконур. Здесь будет осуществляться подготовка космических аппаратов к запуску, намеченному на 30 января 2020 года.

Главкосмос (дочернее предприятие Госкорпорации «Роскосмос») обеспечивает выполнение работ по запускам космических аппаратов группировки OneWeb с использованием ракет-носителей «Союз-2» в рамках контрактов с французской компанией Arianespace.

Первые шесть спутников OneWeb были запущены из Гвианского космического центра на ракете «Союз-СТ» 28 февраля 2019 года. В общей сложности компания намеревается развернуть на околоземной орбите порядка 600 спутников и начать их коммерческое использование в 2020 году. К 2021 году OneWeb намерена обеспечить 24-часовое покрытие Земли связью.

Низкоорбитальные космические аппараты OneWeb предназначены для обеспечения наземных потребителей высокоскоростным интернетом напрямую через спутниковую связь. Орбитальная группировка будет состоять из 18 плоскостей по 36 спутников в каждой. Запуски планируются осуществлять с космодромов Байконур, Восточный и из Гвианского космического центра.

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Видео: Космический центр «Южный»

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