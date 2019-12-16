Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел в регионе совещание по проблемам, вызванным ограничительным режимом Национального парка «Русский Север».

Заместитель Председателя Совета Федерации, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Вологодской области Юрий Воробьев ВоробьевЮрий Леонидовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Вологодской области провел совещание с представителями общественности Кирилловского района по проблемам, вызванным ограничительным режимом Национального парка «Русский Север».

Речь шла об актуальных вопросах в сфере обеспечения прав граждан, проживающих в Национальном парке.

Смотрите также

В совещании приняла участие заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Елена Панова.

Юрий Воробьев напомнил, что в ноябре текущего года в Совете Федерации состоялись парламентские слушания на тему «О мерах по обеспечению прав граждан, проживающих в населенных пунктах, расположенных в границах национальных парков». По итогам работы подготовлен проект рекомендаций, который планируется утвердить до конца года.

По словам сенатора, предлагается либо создание правового механизма, предусматривающего возможность уточнения границ национальных парков в целях обеспечения прав граждан, проживающих в населенных пунктах на их территории, либо снятие или корректировку существующих ограничений по использованию земель населенных пунктов в границах национальных парков.

Юрий Воробьев провел в регионе совещание по проблемам, вызванным ограничительным режимом Национального парка «Русский Север»

1 из 11

Юрий Воробьев провел в регионе совещание по проблемам, вызванным ограничительным режимом Национального парка «Русский Север»

2 из 11

Юрий Воробьев провел в регионе совещание по проблемам, вызванным ограничительным режимом Национального парка «Русский Север»

3 из 11

Юрий Воробьев провел в регионе совещание по проблемам, вызванным ограничительным режимом Национального парка «Русский Север»

4 из 11

Юрий Воробьев провел в регионе совещание по проблемам, вызванным ограничительным режимом Национального парка «Русский Север»

5 из 11

Юрий Воробьев провел в регионе совещание по проблемам, вызванным ограничительным режимом Национального парка «Русский Север»

6 из 11

Юрий Воробьев провел в регионе совещание по проблемам, вызванным ограничительным режимом Национального парка «Русский Север»

7 из 11

Юрий Воробьев провел в регионе совещание по проблемам, вызванным ограничительным режимом Национального парка «Русский Север»

8 из 11

Юрий Воробьев провел в регионе совещание по проблемам, вызванным ограничительным режимом Национального парка «Русский Север»

9 из 11

Юрий Воробьев провел в регионе совещание по проблемам, вызванным ограничительным режимом Национального парка «Русский Север»

10 из 11

Юрий Воробьев провел в регионе совещание по проблемам, вызванным ограничительным режимом Национального парка «Русский Север»

11 из 11

Юрий Воробьев уточнил, что в Совете Федерации выступают за ведение работы сразу по двум направлениям. «Здесь важен индивидуальный подход с учетом особенностей каждой территории. Наша главная задача обеспечить соблюдение конституционных прав граждан, проживающих на территории национальных парков».

Законодатель отметил, что для решения указанных вопросов будет сформирована межведомственная рабочая группа с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, Совета Федерации, Государственной Думы, Генеральной прокуратуры Российской Федерации и представителей субъектов Российской Федерации.

Как отметил Юрий Воробьев в беседе с журналистами по итогам заседания, в ходе работы в регионе большая делегация, сформированная из представителей профильных организаций, детально изучила проблемы людей, проживающих на территории национального парка.

«Мы осмотрели социальные и промышленные объекты, побывали на объектах культурного наследия и в полной мере изучили проблемы, с которыми столкнулось население».

По словам заместителя Председателя СФ существует несколько вариантов решения.

«Все их мы будем прорабатывать в течение ближайшего времени. В первом полугодии мы подготовим соответствующий проект федерального закона».

«Для того, чтобы сделать это правильно, не нанеся ущерб правам граждан, а также экосистеме, необходимо тщательно выверять все шаги. Для этого создана рабочая группа. В течение следующего года мы обязаны облегчить жизнь людей», — подчеркнул Юрий Воробьев.

MIL OSI