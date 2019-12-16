Рассмотрены вопросы российско-белорусского сотрудничества в газовой сфере с 2020 года

Source: Gazprom in Russian

Релиз

16 декабря 2019, 15:05

Сегодня в Санкт-Петербурге состоялась рабочая встреча Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Российской Федерации Владимиром Семашко и Министром энергетики Беларуси Виктором Каранкевичем.

Стороны обсудили актуальные вопросы взаимодействия в газовой сфере, начиная с 2020 года. В первую очередь, речь шла об условиях поставок российского газа потребителям республики.

Отмечено, что «Газпром» обеспечивает надежные поставки газа потребителям республики в необходимом объеме. В январе-ноябре 2019 года он составил около 18,4 млрд куб. м.

Справка

В 2018 году «Газпром» поставил в Беларусь 20,3 млрд куб. м газа — на 6,9% (на 1,3 млрд куб. м) больше, чем в 2017 году (19 млрд куб. м).

Между ПАО «Газпром» и ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» действуют контракты на поставку газа в Беларусь и его транспортировку через территорию республики до конца 2019 года.

Управление информации ПАО «Газпром»

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