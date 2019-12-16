С. Митин: Требуется эффективная система внедрения результатов научных исследований в сельскохозяйственное производство

Source: Russia – Council of the Federation

В СФ обсудили вопросы законодательного обеспечения создания и функционирования агробиотехнопарков.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин МитинСергей Герасимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новгородской области провел совместное заседание Временной комиссии по вопросам законодательного обеспечения развития технико-технологической базы агропромышленного комплекса России и Межведомственной рабочей группы по подготовке предложений о создании агробиотехнологического парка в Рязанской области на тему «Законодательное обеспечение создания и функционирования агробиотехнопарков».

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Как проинформировал Сергей Митин, решением Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию поддержана инициатива Правительства Рязанской области о создании на базе Федерального научного агроинженерного центра «ВИМ» агробиотехнопарка. Позднее это решение было закреплено и Постановлением Совета Федерации. Необходимость создания в России агробиотехнопарков – прописано и в национальном проекте «Наука», констатировал парламентарий.

Сенатор назвал основной причиной создания новой организационной структуры — отсутствие в стране эффективной системы внедрения результатов научных исследований и разработок в сельскохозяйственное производство.

Заседание Временной комиссии СФ по вопросам законодательного обеспечения развития технико-технологической базы агропромышленного комплекса РФ

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Сергей Митин

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Заседание Временной комиссии СФ по вопросам законодательного обеспечения развития технико-технологической базы агропромышленного комплекса РФ

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Заседание Временной комиссии СФ по вопросам законодательного обеспечения развития технико-технологической базы агропромышленного комплекса РФ

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Заседание Временной комиссии СФ по вопросам законодательного обеспечения развития технико-технологической базы агропромышленного комплекса РФ

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Заседание Временной комиссии СФ по вопросам законодательного обеспечения развития технико-технологической базы агропромышленного комплекса РФ

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Юрий Федоров

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Заседание Временной комиссии СФ по вопросам законодательного обеспечения развития технико-технологической базы агропромышленного комплекса РФ

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Заседание Временной комиссии СФ по вопросам законодательного обеспечения развития технико-технологической базы агропромышленного комплекса РФ

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Римма Галушина

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Заседание Временной комиссии СФ по вопросам законодательного обеспечения развития технико-технологической базы агропромышленного комплекса РФ

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Заседание Временной комиссии СФ по вопросам законодательного обеспечения развития технико-технологической базы агропромышленного комплекса РФ

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Заседание Временной комиссии СФ по вопросам законодательного обеспечения развития технико-технологической базы агропромышленного комплекса РФ

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Заседание Временной комиссии СФ по вопросам законодательного обеспечения развития технико-технологической базы агропромышленного комплекса РФ

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Заседание Временной комиссии СФ по вопросам законодательного обеспечения развития технико-технологической базы агропромышленного комплекса РФ

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Вячеслав Тимченко

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Заседание Временной комиссии СФ по вопросам законодательного обеспечения развития технико-технологической базы агропромышленного комплекса РФ

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Заседание Временной комиссии СФ по вопросам законодательного обеспечения развития технико-технологической базы агропромышленного комплекса РФ

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Заседание Временной комиссии СФ по вопросам законодательного обеспечения развития технико-технологической базы агропромышленного комплекса РФ

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Заседание Временной комиссии СФ по вопросам законодательного обеспечения развития технико-технологической базы агропромышленного комплекса РФ

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Сергей Митин и Юрий Федоров

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Заседание Временной комиссии СФ по вопросам законодательного обеспечения развития технико-технологической базы агропромышленного комплекса РФ

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По его словам, проведенный экспертами Временной комиссии анализ показал – доля предприятий, осуществляющих научно-технологические инновации в сельском хозяйстве ниже, чем в других отраслях. По данным Росстата к 2017 году она составляла не более 4,5 проц. «Учитывая, что агробиотехнопарк в прямом смысле является инновацией для российской экономики, на повестке стоит целый ряд вопросов требующих оперативного решения для успешной реализации проекта. Прежде всего, это вопрос создания законодательной и нормативной правовой базы, в том числе введение понятия «агробиотехнопарк» и определения механизмов их финансирования, определение механизмов вовлечения объектов земельно-имущественного комплекса, в том числе находящегося в федеральной собственности, в хозяйственный оборот для создания агробиотехнопарков».

Доля предприятий, осуществляющих научно-технологические инновации в сельском хозяйстве ниже, чем в других отраслях

Одним из наиболее важных вопросов является определение условий участия резидентов (потенциальных инвесторов проектов) в деятельности агробиотехнопарка, считает Сергей Митин.

В обсуждении приняли участие председатель Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко, ТимченкоВячеслав Степановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кировской области первый заместитель председателя Комитета СФ по экономической политике Юрий Федоров, ФедоровЮрий Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Удмуртской Республики член Комитета СФ по науке, образованию и культуре Елена Грешнякова, ГрешняковаЕлена Геннадьевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Хабаровского края члены Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила Талабаеава ТалабаеваЛюдмила Заумовнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Приморского края и Белан Хамчиев, ХамчиевБелан Багаудиновичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Ингушетия представители профильных министерств и ведомств, региональных органов государственной власти, научного и экспертного сообществ.

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