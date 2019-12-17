Антон Рубцов в интервью ПРОБИЗНЕС ТВ: “Биржа – это индикатор, который дает возможность узнать реальную цену и заключать долгосрочные контракты”

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 17 декабря. – Директор департамента переработки нефти и газа Министерства энергетики Российской Федерации Антон Рубцов в интервью телеканалу “ПРОБИЗНЕС ТВ” на рассказал о том, как обстоит ситуация на топливном рынке в 2019 году, а также какую роль в этом сыграло развитие биржевых топливных торгов.

В 2019 году ситуация на топливных рынках остается стабильной, отметил Антон Рубцов.

“При стабильном объеме потребления производство бензина выросло на 1,8%. Благодаря этому сформировались достаточные коммерческие запасы и комфортный уровень маржинальности – как в рознице, в том числе независимой, так и у производителей”, – отметил он.

В то же время, на рынке дизельного топлива наблюдается более быстрый рост потребления – в среднем, на 8,3% больше, чем годом ранее. При этом потребление зимнего дизеля растет на 12% год к году, сказал Антон Рубцов.

При этом, значительную роль в этом процессе также играет и биржа, продолжил Антон Рубцов.

“Совместно с ФАС мы пристально следим за ситуацией в регионах, и сейчас видим достаточность как предложения, так и спроса. Биржа сегодня – это индикатор, который дает возможность узнать реальную цену и заключать долгосрочные контракты”, – добавил он.

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19.11.2019

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