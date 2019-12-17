А. Клишас принял участие в Международной конференции по проблемам защиты прав человека на евразийском пространстве

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор озвучил приветствие Председателя Совета Федерации.

Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас КлишасАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края принял участие в III Международной научно-практической конференции «Проблемы защиты прав человека на евразийском пространстве: обмен лучшими практиками омбудсменов».

В ходе конференции Андрей Клишас озвучил приветствие Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга

«Конференция является авторитетной площадкой для обсуждения вопросов защиты прав и свобод человека, объединившей омбудсменов разных стран, представителей международных организаций, органов государственной власти, научного сообщества. Высокий профессиональный уровень участников конференции, широкий спектр мнений являются залогом дальнейшего развития механизмов, форм и методов защиты прав и свобод человека», — говорится в приветствии.

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