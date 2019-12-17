В Калмыкии бывший министр здравоохранения республики и нерадивый подрядчик предстанут перед судом

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора ООО «Строй Инвест» и бывшего министра здравоохранения республики. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (хищение бюджетных средств в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 285 УК РФ (ззлоупотребление должностными полномочиями лицом, занимающим государственную должность субъекта) соответственно.

По версии следствия, в период с сентября 2015 г. по январь 2018 г. генеральный директор ООО «Строй Инвест», завысив объемы работ по объекту «Капитальный ремонт радиологического блока БУ РК «Республиканский онкологический диспансер им.Э.С. Тимошкаевой», предоставил в республиканское министерство здравоохранения фиктивные акты о якобы выполненных в полном объеме работах, в результате чего были выплачены денежные средства в сумме более 3 млн рублей.

В свою очередь министр здравоохранения Республики Калмыкия подписал указанные фиктивные акты о выполненных работах.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Элистинский городской суд для рассмотрения по существу.

С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru

MIL OSI