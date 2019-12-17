В. Матвиенко провела встречу сенаторов с М. Орешкиным в формате «открытого диалога»

Source: Russia – Council of the Federation

Обсуждалось развитие экономики субъектов РФ, конкретные вопросы, которые волнуют жителей регионов.

В Совете Федерации состоялась встреча членов СФ во главе с Председателем палаты Валентиной Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга с Министром экономического развития РФ Максимом Орешкиным.

Мероприятие подготовлено Комитетом СФ по экономической политике и прошло в формате «открытого диалога».

Смотрите также

Валентина Матвиенко отметила важность повышения темпов роста экономики, осуществления структурных изменений. «Главная задача – повысить уровень жизни граждан, сократить число бедных семей».

«Нужны неординарные решения, которые бы позволили реализовать прорыв», — подчеркнула она.

Говоря о развитии экономик регионов, спикер СФ подчеркнула, что для реализации огромного потенциала страны необходима общая картина точек роста, имеющихся возможностей.

Нужны неординарные решения, которые бы позволили реализовать прорыв

Максим Орешкин сообщил, что рост экономики к концу года несколько восстановился. В целом он составит 1,3 процента.

«Серьезно замедлилась инфляция, к концу года она составит 3 процента, в первом квартале 2020 года уйдет ниже 2,5 процентов. Это показывает, что есть определенное пространство для разгона спроса в экономике». Министр считает важным двигаться по пути структурных реформ в разных сферах.

Максим Орешкин

1 из 33

Открытый диалог с участием Министра экономического развития РФ М. Орешкина

2 из 33

Сергей Горняков

3 из 33

Открытый диалог с участием Министра экономического развития РФ М. Орешкина

4 из 33

Виктор Смирнов

5 из 33

Александр Пронюшкин

6 из 33

Сергей Лисовский

7 из 33

Елена Бибикова

8 из 33

Ирек Ялалов

9 из 33

Владимир Кравченко

10 из 33

Инна Святенко

11 из 33

Константин Долгов

12 из 33

Алексей Дмитриенко

13 из 33

Открытый диалог с участием Министра экономического развития РФ М. Орешкина

14 из 33

Николай Журавлев

15 из 33

Максим Орешкин

16 из 33

Николай Журавлев

17 из 33

Андрей Кутепов

18 из 33

Максим Орешкин

19 из 33

Людмила Нарусова

20 из 33

Открытый диалог с участием Министра экономического развития РФ М. Орешкина

21 из 33

Открытый диалог с участием Министра экономического развития РФ М. Орешкина

22 из 33

Открытый диалог с участием Министра экономического развития РФ М. Орешкина

23 из 33

Открытый диалог с участием Министра экономического развития РФ М. Орешкина

24 из 33

Открытый диалог с участием Министра экономического развития РФ М. Орешкина

25 из 33

Наталия Косихина и Эдуард Исаков

26 из 33

Открытый диалог с участием Министра экономического развития РФ М. Орешкина

27 из 33

Алексей Дмитриенко и Владимир Кравченко

28 из 33

Открытый диалог с участием Министра экономического развития РФ М. Орешкина

29 из 33

Павел Тараканов и Елена Авдеева

30 из 33

Павел Тараканов и Николай Журавлев

31 из 33

Константин Долгов и Алексей Дмитриенко

32 из 33

Ирек Ялалов и Андрей Шевченко

33 из 33

Он также затронул тему «регуляторной гильотины». «Мы серьезно продвинулись с точки зрения улучшения административных процедур. Но остается еще много рудиментов». По словам Максима Орешкина, весь следующий год будет идти переработка более семи тысяч подзаконных актов. Также планируется оценить целесообразность более двухсот существующих видов федерального надзора.

Максим Орешкин отметил, что ведется работа по изменению настройки отраслевого регулирования. Активно обсуждается тематика соотношения национальных проектов и государственных программ.

Председатель Комитета СФ по экономической политике Андрей Кутепов КутеповАндрей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга затронул тему подготовки законов и нормативных правовых актов. В частности, отметил сенатор, Министерство экономического развития подготовило законопроект, направленный на выявление недвижимого имущества. «Предполагается, что этим будут заниматься органы местного самоуправления». По словам сенатора, важно обсудить этот документ с регионами, обеспечить принятие подзаконных актов.

Члена Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству, представителя от исполнительного органа государственной власти Республики Тыва Людмилу Нарусову НарусоваЛюдмила Борисовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Тыва интересовали перспективы строительства железной дороги в Республике, тема тарифов на электроэнергию.

Председатель Комитета СФ по аграрно-правовой политике и природопользованию Алексей Майоров МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия коснулся функционирования правового механизма предоставления в аренду отечественным лесопереработчикам лесных участков для заготовки древесины.

В ходе встречи затрагивались такие темы, как законопроект о защите и поощрении капиталовложений и развитии инвестиционной деятельности, перспективы изменения механизма перерасчета индекса промышленного производства, модернизация поддержки моногородов и другие.

MIL OSI