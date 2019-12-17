В Университете прокуратуры России завершилось обучение по программе повышения квалификации старших помощников прокуроров субъектов Российской Федерации по правовому обеспечению

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Сегодня, 17 декабря 2019 года, завершилось обучение по программе повышения квалификации старших помощников прокуроров субъектов Российской Федерации и приравненных к ним прокуроров специализированных прокуратур по правовому обеспечению.

Ректор учебного заведения Оксана Капинус, поздравив слушателей с завершением обучения, отметила, что повышение квалификации данной категории прокурорских работников было обусловлено приоритетностью выполняемых ими задач по правовому просвещению и правовому информированию. Она выразила надежду, что благодаря учебе повысился профессиональный уровень слушателей и они смогли получить новые и систематизировать имеющиеся знания по различным вопросам организации деятельности, управления и информационного обеспечения в органах прокуратуры, реализации полномочий в сфере правового обеспечения.

В учебном процессе активное участие принимали представители правового управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Также с лекциями перед слушателями выступили вице-президент Международной ассоциации прокуроров Александр Звягинцев, доцент департамента интегрированных коммуникаций НИУ «Высшая школа экономики» Гузель Николайшвили и др.

Кроме лекций и семинаров в период обучения состоялись занятия по обмену опытом, круглый стол, в ходе которых слушатели обменялись опытом правоприменительной практики, получили ответы на интересующие их вопросы.

Мероприятия, предусмотренные учебно-тематическим планом, выполнены в полном объеме. Все слушатели успешно прошли итоговую аттестацию.

В торжественной обстановке ректор вручила работникам прокуратуры удостоверения о повышении квалификации.

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