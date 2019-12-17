«Газпром» завершает сооружение двух новых газопроводов в Ярославской области

Source: Gazprom in Russian

Релиз

17 декабря 2019, 17:10

В 2020 году «Газпром» направит на газификацию региона 516 млн руб.

Строятся четыре современных физкультурно-оздоровительных комплекса.

Сегодня в Москве состоялась рабочая встреча Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и Губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова.

Стороны обсудили текущие вопросы сотрудничества. Отдельное внимание было уделено ходу газификации региона. Отмечено, что благодаря совместной работе и своевременному выполнению Правительством области обязательств по подготовке потребителей к приему газа уровень газификации региона на 1 января 2019 года достиг 83,9% (в среднем по России — 68,6%).

В настоящее время «Газпром» завершает строительство межпоселковых газопроводов к с. Купанскому Переславского района и к с. Курба и д. Иванищево Ярославского района.

Продолжается сооружение газопровода к д. Итларь, с. Караш, д. Коленово с отводами на п. Хмельники и санаторий «Итларь» в Ростовском районе.

Идет подготовка к началу строительства газопровода от газораспределительной станции (ГРС) №3 г. Рыбинска к санаторию «Черная речка» Рыбинского района и к с. Охотино Мышкинского района.

Кроме того, компания закончила проектно-изыскательские работы по газопроводу от ГРС «Чебаково» к с. Шельшедом и п. Варегово Большесельского района. Еще по девяти объектам проектирование продолжается.

В 2020 году «Газпром» предусмотрел инвестиции в газификацию Ярославской области в размере 516 млн руб.

На встрече было отмечено активное участие «Газпрома» в развитии спортивной инфраструктуры в регионе. В настоящее время в рамках программы «Газпром — детям» компания ведет строительство четырех современных физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК): двух в г. Ярославле (включая специализированный для людей с ограниченными возможностями), по одному — в г. Угличе и п. Семибратово. В ближайших планах — сооружение ФОК в г. Переславль-Залесском.

Алексей Миллер и Дмитрий Миронов также обсудили работу Правительства области по укреплению платежной дисциплины потребителей региона.

Справка

Между «Газпромом» и Правительством Ярославской области подписаны соглашения о сотрудничестве и о расширении использования природного газа в качестве моторного топлива, а также Договор о газификации и Программа развития газоснабжения и газификации Ярославской области на период до 2021 года.

В 2003–2018 годах «Газпром» инвестировал в газификацию региона 4,1 млрд руб. Построено 22 газопровода общей протяженностью 307,8 км.

В настоящее время в Ярославской области действуют пять объектов газозаправочной инфраструктуры «Газпрома»: автомобильные газонаполнительные компрессорные станции в г. Ярославле, г. Данилове, г. Мышкине, г. Рыбинске, а также передвижной автомобильный газовый заправщик в п. Щедрино.

В рамках программы «Газпром — детям» в Ярославской области построено 30 многофункциональных спортивных площадок и пришкольных стадионов, проведена реконструкция четырех спортивных объектов, оказана помощь при сооружении ФОКа с бассейном в г. Мышкине.

Управление информации ПАО «Газпром»

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