Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в совещании по вопросам развития аэропортового комплекса г.Йошкар-Олы.

Председатель Комитета СФ по международным делам, представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл Константин Косачев КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл принял в Йошкар-Оле участие в совещании Главы Республики Марий Эл, Председателя Правительства Республики Марий Эл Александра Евстифеева. ЕвстифеевАлександр АлександровичГлава Республики Марий Эл Речь шла о реализации плана-графика мероприятий по возобновлению обслуживания воздушных судов и развитию аэропортового комплекса г. Йошкар-Ола.

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В совещании принял участие руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько, а также начальники структурных подразделений Росавиации, ответственные члены Правительства Республики Марий Эл.

Константин Косачев отметил значимость проведенной работы по возобновлению авиаперевозок с федеральным центром. Сенатор подчеркнул необходимость дальнейших действий, направленных на осуществление полноценного функционирования аэропорта.

Для повышения инвестиционной привлекательности региона Правительство Республики Марий Эл проводит целенаправленную работу по модернизации аэропортовой инфраструктуры и поддержанию аэродрома в технически исправном состоянии.

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Глава региона Александр Евстифеев отметил, что одной из задач является расширение географии полетов из Йошкар-Олы в другие субъекты Российской Федерации. В числе приоритетных направлений – Санкт-Петербург, Сочи и Симферополь.

Руководитель Росавиации Александр Нерадько обратил внимание участников совещания на динамично заданный темп работ, позволяющий вести реконструкцию Йошкар-Олинского аэропорта.

Работа ведется в рамках постановления Совета Федерации о государственной поддержке социально-экономического развития республики Марий Эл, в соответствии с которым Министерством транспорта России утвержден план-график по возобновлению обслуживания воздушных судов и развитию аэропортного комплекса в Йошкар-Оле.

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