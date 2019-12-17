Д. Шатохин рассказал студентам о межбюджетной политике в РФ

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор встретился с обучающимися в Российском государственном социальном университете.

Член Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Коми Дмитрий Шатохин ШатохинДмитрий Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Коми провел встречу со студентами Российского государственного социального университета.

Парламентарий обсудил со студенческой аудиторией направления региональной политики, сферу межбюджетных отношений, профессиональную мобильность и интересы молодежи в политической среде.

«Выстроить региональную политику, межбюджетные отношения в современных условиях очень непросто. Это требует постоянного учета специфики регионов, изменчивости условий, в которых они развиваются, федеральных приоритетов. Многое удается, например, уровень долговой нагрузки субъектов за год снизился почти на 200 миллиардов рублей. Но и вопросы остаются – по финансированию ряда федеральных субвенций, по предоставлению субъектам бюджетных кредитов на развитие и другие», — отметил Дмитрий Шатохин.

В регионах модернизируются социальные объекты – появляются модельные библиотеки, виртуальные концертные залы, улучшается техническая база школ

По словам сенатора, что касается вопросов развития молодежной политики в регионах, приоритетное внимание уделяется реализации государственных программ и национальных проектов, которые способствует улучшению качества жизни.

«Мы видим, как в регионах модернизируются социальные объекты – появляются модельные библиотеки, виртуальные концертные залы, улучшается техническая база школ. Образование становится качественнее и доступнее. Также молодые люди должны чувствовать уверенность в том, что после окончания ВУЗа они найдут достойную работу и смогут обеспечить себя жильем. Это все часть большой деятельности по выстраиванию работы с молодежью», — сказал сенатор.

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