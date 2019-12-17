К. Косачев: В нынешних международных условиях роль парламентской дипломатии многократно возрастает

Source: Russia – Council of the Federation

Руководители Комитета СФ по международным делам провели пресс-конференцию на тему «Актуальные вопросы международной повестки: взгляд парламентариев».

Председатель Комитета СФ по международным делам Константин Косачев, КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл его первые заместители в Комитете СФ Сергей Кисляк КислякСергей Ивановичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Мордовия и Владимир Джабаров ДжабаровВладимир Михайловичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Еврейской автономной области провели пресс-конференцию на тему «Актуальные вопросы международной повестки: взгляд парламентариев».

Константин Косачев сделал акцент на вопросах парламентской дипломатии.

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«Парламентская дипломатия в нынешних международных условиях востребована больше, чем обычно. Прямой диалог с коллегами из зарубежных парламентов становится очень серьезным дополнительным элементом для решения вопросов двусторонней и международной повестки дня», — отметил сенатор.

По словам Константина Косачева, усилия, прежде всего, сконцентрированы на работе с союзниками по таким интеграционным структурам как МПА СНГ, Евразийский союз, ПА ОДКБ.

«Парламентарии много работают в направлении содействия развития межрегиональных связей. По линии Совета Федерации активно продвигается вперед межрегиональные форумы с Беларусью, другими нашими партнерами. Отдельное направление – совместная подготовка к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне».

Парламентарии много работают в направлении содействия развития межрегиональных связей

В качестве второго направления парламентарий назвал поддержку интеграционных процессов и придание им парламентского измерения для таких интеграционных структур как ШОС, БРИКС, ЕАЭС.

«Логику созидательного и конструктивного сотрудничества мы предлагаем и нашим партнерам по Азиатско-Тихоокеанскому парламентскому форуму (АТПФ), активно работаем на африканском и латиноамериканском направлениях», — проинформировал сенатор.

Вместе с тем, Константин Косачев отметил тенденцию к политизации таких парламентских структур как ПАЧЭС. «Остается в замороженном состоянии взаимодействие с Европарламентом, ПА НАТО, хотя с отдельными странами, входящими в эти структуры, российские парламентарии работают на двусторонней основе максимально активно».

Константин Косачев также отметил последовательные действия членов верхней палаты российского парламента по противодействию незаконным экономическим санкциям и санкциям против парламентариев.

Владимир Джабаров сообщил о работе российских сенаторов в ПА ОБСЕ.

Сенатор отметил, что работа ведется регулярно, по согласованию с руководством Совета Федерации, будет сформирован новый состав российской делегации в связи с тем, что в российском парламенте происходит плановая ротация. «Хотим использовать потенциал максимально большего числа сенаторов в работе на этой международной площадке», — подчеркнул Владимир Джабаров.

По словам Сергея Кисляка, нынешний год ознаменовался возвращением к элементам «нормальности» в работе ПАСЕ. «Летом этого года были приняты решения для полноценного возвращения нашей делегации в эту организацию, мы вернулись для полноценной работы».

В то же время сенатор подчеркнул, что попытки использовать ПАСЕ против России не прекратились. «Наши противники пытаются использовать любую возможность, чтобы разворачивать дискуссию в антироссийском ключе. Но мы способны защищать свои интересы и, главное, сейчас есть нормальные условия для такой работы», — заключил Сергей Кисляк.

В ходе ответов на вопросы журналистов речь шла об актуальных вопросах международных отношений, европейской и международной безопасности, которые определяли мировую повестку в 2019 году, в том числе о роли России в сирийском мирном урегулировании, взаимодействии России со странами Африки, об итогах встречи в «нормандском формате», об отношениях России с США, ЕС и НАТО, а также о роли парламентской дипломатии как эффективного способа взаимодействия с различными политическими силами для продвижения интересов России на международной арене.

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