Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провела «круглый стол», посвященный перспективам развития рыбохозяйственного образования.

Член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила Талабаева ТалабаеваЛюдмила Заумовнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Приморского края провела заседание «круглого стола» на тему «Перспективы развития рыбохозяйственного образования».

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Сенатор отметила, что вопрос подготовки кадров — один из важнейших для отрасли. Она напомнила, что отраслевому образованию и науке посвящен отдельный раздел в Стратегии развития рыбохозяйственного комплекса на период до 2030 г., утвержденной Правительством РФ.

«В рамках реализации Стратегии необходимо обеспечить к 2030 году увеличение общего количества рабочих мест в рыбохозяйственном комплексе на 24,5 тысячи человек, а совокупная потребность в высококвалифицированных кадрах, без учета выбытия имеющихся, к 2030 году составит не менее трех тысяч человек», — сказала Людмила Талабаева.

По ее словам, значительные преобразования в рыбной отрасли, связанные со строительством нового промыслового флота и береговых перерабатывающих предприятий, диктуют необходимость ускоренного развития системы подготовки кадров, способных обеспечить эксплуатацию современных судов и технологического оборудования.

«Круглый стол» Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Людмила Талабаева

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«Круглый стол» Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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«Круглый стол» Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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«Круглый стол» Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Петр Савчук

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«Круглый стол» Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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«Круглый стол» Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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«Круглый стол» Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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«Круглый стол» Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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«Круглый стол» Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Людмила Талабаева

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«Круглый стол» Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Александр Бабич

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«Круглый стол» Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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«Круглый стол» Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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«Круглый стол» Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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«Круглый стол» Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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«Круглый стол» Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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«Круглый стол» Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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«Круглый стол» Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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«Круглый стол» Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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«Круглый стол» Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Необходимо обеспечить к 2030 году увеличение общего количества рабочих мест в рыбохозяйственном комплексе на 24,5 тысячи человек

«В целом, система подготовки кадров обеспечивает основные потребности отрасли. Однако сегодня мы видим ряд сдерживающих факторов в развитии рыбохозяйственного образования. Это хроническое недофинансирование материально-технической базы вузов и колледжей, старение педагогических кадров морского рыболовного профиля, недостаточные меры социальной поддержки курсантов в части обеспечения бесплатным питанием и форменным обмундированием», — перечислила сенатор.

Людмила Талабаева считает, что необходимо восстановить связь отраслевых образовательных программ с требованиями современного рыбоводства. Для повышения эффективности образования в рыбном хозяйстве нужно укрепление и консолидация усилий бизнеса с государством.

«Предприятия должны обеспечивать практикой студентов и курсантов, заинтересовывать их в работе на своих предприятиях, ориентировать образовательные организации на подготовку специалистов с высоким уровнем квалификации», — сказала парламентарий.

Кроме того, добавила законодатель, необходимо повышать статус рыбохозяйственных вузов, поддерживать их программы развития финансовыми вложениями.

Заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Петр Савчук в свое выступлении отметил важность более системного учета профильными университетами конкретных потребностей бизнеса, предприятий рыбохозяйственного комплекса.

Заместитель директора Департамента государственной политики в сфере высшего образования Министерства науки и высшего образования РФ Александр Бабич подчеркнул необходимость развития целевого приема и обучения специалистов.

В мероприятии приняли участие представители федеральных органов исполнительной власти, основных рыбохозяйственных субъектов Российской Федерации, отраслевого бизнес-сообщества, ректоры профильных вузов, эксперты.

По итогам заседания разработаны предложения и рекомендации в адрес Правительства РФ, Министерства науки и высшего образования РФ, Министерства просвещения РФ, Федерального агентства по рыболовству, органов власти субъектов РФ, направленные на повышение качества подготовки специалистов рыбохозяйственного комплекса.

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