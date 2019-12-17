М. Кавджарадзе: Новый мост в Лебедяни удалось построить в рекордные сроки

Source: Russia – Council of the Federation

Это событие — значимый для Лебедяни и Липецкой области проект, подчеркнул сенатор.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Липецкой области Максим Кавджарадзе КавджарадзеМаксим Геннадьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Липецкой области рассказал о завершении строительства переправы через реку Дон в Лебедяни.

16 декабря 2019 года власти Лебедянского района открыли движение по мосту.

По словам сенатора, до строительства нового моста остро стояла проблема обеспечения проезда общественного и грузового транспорта, следующего к крупным промышленным и пищевым предприятиям города, к градообразующему предприятию моногорода Лебедянь. Кроме того, обозначенное направление является оптимальным для выезда на федеральную трассу М-4 «Дон».

«Очень рад за жителей Лебедяни, которые дождались открытия нового моста. Это событие — значимый для Лебедяни и Липецкой области проект», — подчеркнул Максим Кавджарадзе.

В ноябре 2017 года в адрес сенатора было направлено обращение с просьбой о содействии в решении вопроса о строительстве нового моста. Максим Кавджарадзе поддержал инициативу жителей города Лебедянь, чем способствовал тому, что вопрос сдвинулся с «мертвой» точки. Сенатор обозначил эту тему в ходе заседания Совета Федерации. В ходе дальнейшей работы сенатора с Правительством РФ по обозначенному вопросу средства на строительство поступили в регион.

Строительство завершено в декабре 2019 года.

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