ООО «Газпром недра» и МГУ налаживают сотрудничество в области инновационной деятельности

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

16 декабря 2019, 17:00

Генеральный директор ООО «Газпром недра» Всеволод Черепанов и ректор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий подписали Соглашение о стратегическом партнерстве.

Участники соглашения договорились о долгосрочном сотрудничестве в рамках масштабного проекта по созданию и обеспечению функционирования Инновационного научно-технологического центра МГУ «Воробъевы горы».

В соответствии с подписанным документом, стороны будут реализовывать проекты в области инновационной научно-технологической, исследовательской, экспертной и образовательной деятельности на территории ИНТЦ МГУ «Воробъевы горы», участвовать в создании высокорентабельного инновационного механизма функционирования Центра на базе фундаментальных и научно-прикладных исследований на цифровой основе.

Результатом совместной работы МГУ и ООО «Газпром недра», как отмечается в Соглашении, должна стать разработка передовых технологий, востребованных российской экономикой, и их перенос в индустрию через эффективные механизмы практического использования результатов научных изысканий и разработок в промышленном производстве.

Справка

ООО «Газпром недра» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром», входит в число крупнейших российских многопрофильных сервисных компаний нефтегазовой отрасли. Создано в 2019 году за счет интеграции производственных потенциалов ООО «Газпром георесурс» и ООО «Газпром геологоразведка».

Компания выполняет централизовано полный цикл геологоразведочных работ на территории РФ и предоставляет заказчикам широкий спектр уникальных геофизических и геолого-технических услуг.

ООО «Газпром недра»является основным источником геофизических данных Группы Газпром в сфере оптимизации добычи сырья, снижения эксплуатационных затрат и оценки эффективности геофизических работ, подсчета запасов залежей и хранилищ газа, обеспечения экологической безопасности.

Подразделения компании расположены во всех газодобывающих регионах России. Его коллектив насчитывает около 5200 человек. Головной офис находится в Москве.

В компании действует система менеджмента качества на базе стандарта ГОСТ ISO9001 и система менеджмента охраны труда и техники безопасности BSOHSAS18001: 2007.

Последние новости по теме

MIL OSI