Павел Сорокин провел 5-е юбилейное заседание Межправительственной Российско-Конголезской Смешанной комиссии по экономическому, научно-техническому сотрудничеству и торговле

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 17 декабря. – Под сопредседательством заместителя Министра энергетики Российской Федерации Павла Сорокина и Министра капитального строительства и территориального благоустройства Республики Конго Жан-Жака Буйя состоялось 5-е юбилейное заседание Межправительственной Российско-Конголезской Смешанной комиссии по экономическому, научно-техническому сотрудничеству и торговле.

В ходе мероприятия стороны подвели итоги совместной деятельности с момента предыдущего заседания Комиссии в 2016 году, обсудили текущее взаимодействие, а также пути интенсификации сотрудничества. В частности, стороны коснулись вопросов взаимодействия в таких сферах, как сельское хозяйство и животноводство, образование и наука, геология и транспортная сфера.

Особое внимание было уделено сотрудничеству в сфере энергетики, в том числе проекту нефтепродуктопровода «Пуэнт-Нуар – Лутете – Малуко-Трешо», работе российских нефтегазовых компаний АО «Зарубежнефть» и ПАО «ЛУКОЙЛ», перспективам взаимодействия в области электроэнергетики, а также сотрудничеству в области атомной энергетики.

По итогам мероприятия подписаны Протокол пятого заседания МПК и Соглашение между компанией «Росгеология» и Министерством горной промышленности и геологии Республики Конго о сотрудничестве в проведении геологоразведочных работ. Кроме того, достигнута договоренность о продолжении взаимодействия по линии секретариатов МПК двух стран и о проведении переговоров между заинтересованными российскими и конголезскими компаниями с целью расширения направлений двустороннего взаимодействия.

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