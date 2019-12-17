Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в прошедшем в Петрозаводске мероприятии Фонда содействия увековечиванию памяти погибших при защите Отечества «Эстафета поколений».

Представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Республика Карелия Игорь Зубарев ЗубаревИгорь Дмитриевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республика Карелия в рамках работы в регионе принял участие в мероприятии Фонда содействия увековечиванию памяти погибших при защите Отечества «Эстафета поколений». Поисковики, ветераны, представители органов власти обсудили итоги работы Фонда, который существует уже 12 лет.

Сенатор отметил, что в 2019 г. проводилась поисковая работа в Медвежьегорском, Сегежском, Кондопожском, Прионежском, Пряжинском, Питкярантском и Лоухском районах Карелии, а также в Финляндии. В результате найдены останки 86 бойцов и командиров Красной армии, из них два бойца были опознаны по солдатским медальонам и два летчика — по номеру самолета. Останки 476 воинов перезахоронены на воинском мемориале «Раменцы».

Игорь Зубарев принял участие в мероприятии Фонда содействия увековечиванию памяти погибших при защите Отечества «Эстафета поколений»

В рамках всероссийского проекта «Дорога домой» останки одного из воинов, погибшего под Петрозаводском, были переданы для перезахоронения в Могилевскую область Республики Беларусь, где проживают родственники найденного поисковиками солдата, сообщил парламентарий.

Игорь Зубарев принял участие в мероприятии Фонда содействия увековечиванию памяти погибших при защите Отечества «Эстафета поколений»

Игорь Зубарев высоко оценил работу карельских поисковиков, вручив Благодарность Председателя Совета Федерации главе правления Фонда «Эстафета поколений» Александру Анишину.

«Работу поисковиков сложно переоценить. Фонд вносит огромный вклад в патриотическое воспитание молодежи и увековечивание памяти погибших. В его отрядах участвуют школьники, студенты, врачи, учителя, бизнесмены, полицейские, пенсионеры. Все они делают одно важное и благородное дело», — подчеркнул сенатор.

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