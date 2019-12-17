Представители Минэнерго приняли участие в конференции к 300-летию горного и промышленного надзора в России

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 17 декабря. – Заместители Министра энергетики Российской Федерации Анатолий Яновский и Евгений Грабчак приняли участие в конференции, посвященной празднованию 300-летия горного и промышленного надзора в России.

Анатолий Яновский выступил на торжественном пленарном заседании конференции.

«Мы с коллегами из Ростехнадзора совместно с угольными компаниями занимаемся вопросами повышения промышленной безопасности в угольной отрасли. На протяжении последних 15 лет по нашей совместной договоренности мы разрабатываем среднесрочные программы повышения промбезопасности и улучшения условий труда в отрасли. Программы успешно выполняются. В соответствии с ними идет совершенствование всей нормативно-правовой базы, регулирующей эти процессы», – рассказал Анатолий Яновский.

Евгений Грабчак в качестве модератора принял участие в сессии «Новые подходы при осуществлении государственного энергетического надзора, обеспечении безопасности в сфере теплоснабжения, электроэнергетики и эксплуатации гидротехнических сооружений». В начале своего выступления он подчеркнул важную роль работы Ростехнадзора.

«Вы стоите на страже не только безопасности, но и надежности, в том числе в сфере электроэнергетики нашей страны, справедливо осуществляете свою государственную функцию», – отметил Евгений Грабчак.

Также в рамках конференции директор Департамента угольной и торфяной промышленности Сергей Мочальников принял участие в дискуссии по вопросам обеспечения безопасности в горнодобывающей отрасли, цифровой трансформации промышленной безопасности.

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