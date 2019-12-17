Прокурорами в Южном федеральном округе принимаются меры по защите прав граждан в сфере занятости

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Управлением Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Южном федеральном округе обобщены результаты работы прокуратур субъектов Российской Федерации в округе по надзору за исполнением законодательства о занятости населения, в том числе при оказании лицам предпенсионного и пенсионного возраста государственных услуг.

Итоги проведенного анализа свидетельствуют о том, что нарушения в указанной сфере допускаются в отношении различных категорий граждан, испытывающих трудности в поиске работы. Такие факты имелись в деятельности как хозяйствующих субъектов, так и органов и учреждений занятости.

Прокурорами выявлены факты несоблюдения обязательных требований при регистрации и постановке на учёт в качестве безработных.

Не всегда исполнялись положения закона при назначении безработным гражданам пособия по безработице, приостановке или прекращении его выплаты. К примеру, после вмешательства прокурора Октябрьского района г. Ростова-на-Дону решением суда на центр занятости населения города возложена обязанность произвести перерасчет пособия гражданину предпенсионного возраста в соответствии с требованиями закона и выплатить недостающие денежные средства.

Наряду с этим по материалам прокурорских проверок в республиках Калмыкия, Крым, Волгоградской области возбуждены уголовные дела по фактам незаконного получения гражданами пособий по безработице, а также единовременной финансовой помощи.

Прокурорами в Республике Калмыкия и Краснодарском крае восстановлены права несовершеннолетних. В частности, во исполнение представления прокурора Яшкульского района Республики Калмыкия 90 несовершеннолетним гражданам выплачена материальная поддержка в размере 135 тыс. руб., предусмотренная по договорам о временном трудоустройстве.

Основанием для прокурорского реагирования послужили многочисленные нарушения прав инвалидов в области трудоустройства и занятости.

По постановлению прокурора Чернышковского района Волгоградской области генеральный директор организации привлечен к административной ответственности за необоснованный отказ в трудоустройстве инвалида.

Кроме того, прокурорами пресечены нарушения законодательства, связанные с ненадлежащей организацией профессионального обучения лиц данной категории, а также отсутствия контроля со стороны центров занятости за качеством его предоставления.

По итогам надзорных мероприятий на данном направлении в истекшем периоде 2019 г. прокуратурами субъектов Российской Федерации в округе выявлено свыше 2 тыс. нарушений законодательства, в целях их устранения внесено более 850 актов прокурорского реагирования, по результатам рассмотрения которых 467 лиц привлечены к дисциплинарной и административной ответственности, органами предварительного расследования возбуждено 8 уголовных дел.

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