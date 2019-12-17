Source: Russia – Council of the Federation

Состоялась встреча первого заместителя председателя Комитета СФ по науке, образованию и культуре Г. Карасина и Посла Республики Казахстан в Российской Федерации И. Тасмагамбетова.

В Совете Федерации состоялась встреча первого заместителя председателя Комитета СФ по науке, образованию и культуре Григория Карасина КарасинГригорий Борисовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Сахалинской области с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Российской Федерации Имангали Тасмагамбетовым.

Встреча первого заместителя председателя Комитета СФ по науке, образованию и культуре Г. Карасина и Посла Республики Казахстан в Российской Федерации И. Тасмагамбетова

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Встреча первого заместителя председателя Комитета СФ по науке, образованию и культуре Г. Карасина и Посла Республики Казахстан в Российской Федерации И. Тасмагамбетова

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Встреча первого заместителя председателя Комитета СФ по науке, образованию и культуре Г. Карасина и Посла Республики Казахстан в Российской Федерации И. Тасмагамбетова

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Посол Республики Казахстан в Российской Федерации И. Тасмагамбетов

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Встреча первого заместителя председателя Комитета СФ по науке, образованию и культуре Г. Карасина и Посла Республики Казахстан в Российской Федерации И. Тасмагамбетова

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Встреча первого заместителя председателя Комитета СФ по науке, образованию и культуре Г. Карасина и Посла Республики Казахстан в Российской Федерации И. Тасмагамбетова

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Имангали Тасмагамбетов вручил первому заместителю председателя Комитета СФ по международным делам Григорию Карасину орден Достык (Дружба) II степени

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Имангали Тасмагамбетов вручил первому заместителю председателя Комитета СФ по международным делам Григорию Карасину орден Достык (Дружба) II степени

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Имангали Тасмагамбетов вручил первому заместителю председателя Комитета СФ по международным делам Григорию Карасину орден Достык (Дружба) II степени

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Имангали Тасмагамбетов вручил первому заместителю председателя Комитета СФ по международным делам Григорию Карасину орден Достык (Дружба) II степени

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Встреча первого заместителя председателя Комитета СФ по науке, образованию и культуре Г. Карасина и Посла Республики Казахстан в Российской Федерации И. Тасмагамбетова

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«Российско-казахстанские отношения по праву считаются динамичными и устремленными в будущее. Трудно найти сферы политической, экономической, культурно-гуманитарной деятельности, где мы бы активно не взаимодействовали», — отметил Григорий Карасин.

В сегодняшней непростой геополитической ситуации в мире России и Казахстану как стратегическим партнерам и союзникам важно выступать с единых позиций

«В сегодняшней непростой геополитической ситуации в мире, когда разрушаются международно-правовые механизмы, заложенные в ХХ веке, России и Казахстану как стратегическим партнерам и союзникам важно выступать с единых позиций», — подчеркнул сенатор.

Российский законодатель поздравил Посла с главным национальным праздником страны — Днем независимости Республики Казахстан (отмечается 16–17 декабря), пожелал процветания и благополучия казахстанскому народу.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Российской Федерации Имангали Тасмагамбетов вручил первому заместителю председателя Комитета СФ по международным делам Григорию Карасину орден Достык (Дружба) II степени.

Имангали Тасмагамбетов отметил, что на протяжении многих лет Григорий Карасин способствовал развитию разносторонних союзнических отношений между нашими странами.

Орден Достык – государственная награда Республики Казахстан за заслуги в государственной и общественной деятельности, за значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие страны, укрепление дружбы и сотрудничества между народами.

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