Ф. Мухаметшин: Цифровые трансформации общества существенно облегчают процесс общения между людьми

Source: Russia – Council of the Federation

Состоялась встреча сенатора с губернатором Самарской области.

В рамках работы в регионе состоялась встреча заместителя председателя Комитета СФ по международным делам, представителя от исполнительного органа государственной власти Самарской области Фарита Мухаметшина МухаметшинФарит Мубаракшевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Самарской области с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым. АзаровДмитрий ИгоревичГубернатор Самарской области Они приняли участие в Форуме «Итоги года: формирование инвестиционного имиджа региона на международных рынках».

Фарит Мухаметшин

Сенатор выступил с приветственной речью на открытии I Межрегионального форума по цифровой дипломатии, в котором участвовали представители двенадцати российских регионов, а также ряд зарубежных представителей. Это мероприятие призвано способствовать привлечению компетентных кадров в регионы РФ, а также формированию положительного имиджа России среди высококвалифицированных специалистов в сфере ИТ.

Участие молодого поколения в цифровых проектах важно не только в России, но и в рамках деятельности Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Содружества Независимых государств

Фарит Мухаметшин обратил внимание участников на необходимость содействия молодежи в создании самых эффективных проектов по цифровым технологиям для различных сфер деятельности нашего государства — в сфере промышленности, образования, медицине, городском и сельском хозяйстве и др.

Открытие I Межрегионального форума по цифровой дипломатии

«Участие молодого поколения в подобных цифровых проектах важно не только в России, но и в рамках деятельности Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Содружества Независимых государств, поскольку цифровые технологии помогают сократить барьеры не только в виртуальном мире, но и в мире реальном. Тем самым использование современных информационно-коммуникационных технологий позволяет решать главные задачи в реализации сопряженных внешнеэкономических задач и расширении экспортного потенциала региона», — сказал сенатор.

Фарит Мухаметшин

В интервью региональным СМИ Фарит Мухаметшин рассказал о ходе реализации Постановления Совета Федерации «О государственной поддержке социально-экономического развития Самарской области», принятого по итогам проведения дней Самарской области в верхней палате.

Фарит Мухаметшин

Законодатель также сообщил о Решении совместного выездного заседания комитетов СФ по международным делам и по экономической политике на тему «Международные и внешнеэкономические связи Самарской области: опыт, проблемы, перспективы», а также планах по расширению международных связей Самарской области в ближайшем будущем.

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