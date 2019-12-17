Ю. Воробьев: Фестиваль «Наследники традиций» должен охватить максимальное количество детей из всех регионов нашей страны

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел рабочее совещание по вопросам организации и проведения Всероссийского детского фестиваля «Наследники традиций».

Рабочее совещание по вопросам организации и проведения Всероссийского детского фестиваля «Наследники традиций»

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Рабочее совещание по вопросам организации и проведения Всероссийского детского фестиваля «Наследники традиций»

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Рабочее совещание по вопросам организации и проведения Всероссийского детского фестиваля «Наследники традиций»

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Рабочее совещание по вопросам организации и проведения Всероссийского детского фестиваля «Наследники традиций»

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Рабочее совещание по вопросам организации и проведения Всероссийского детского фестиваля «Наследники традиций»

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Рабочее совещание по вопросам организации и проведения Всероссийского детского фестиваля «Наследники традиций»

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Рабочее совещание по вопросам организации и проведения Всероссийского детского фестиваля «Наследники традиций»

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Рабочее совещание по вопросам организации и проведения Всероссийского детского фестиваля «Наследники традиций»

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Рабочее совещание по вопросам организации и проведения Всероссийского детского фестиваля «Наследники традиций»

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Рабочее совещание по вопросам организации и проведения Всероссийского детского фестиваля «Наследники традиций»

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Рабочее совещание по вопросам организации и проведения Всероссийского детского фестиваля «Наследники традиций»

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Рабочее совещание по вопросам организации и проведения Всероссийского детского фестиваля «Наследники традиций»

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Заместитель Председателя Совета Федерации, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Вологодской области Юрий Воробьев ВоробьевЮрий Леонидовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Вологодской области провел рабочее совещание по вопросу организации и проведения V Всероссийского детского фестиваля народной культуры «Наследники традиций».

«Фестиваль будет проводиться уже в пятый раз. Он хранит традиции народа, передавая их нашим детям, которые будут строить новую Россию. Мы должны сделать так, чтобы охватить максимальное количество участников из всех регионов нашей страны», — сказал Юрий Воробьев.

Сенатор сообщил, что в состав организационного комитета V фестиваля введены председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан и член Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Елена Авдеева. АвдееваЕлена Осиповнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Вологодской области

В ходе совещания выступил директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения РФ Игорь Михеев. Он проинформировал о том, что к участию в Фестивале планируется привлечь иностранных участников, в частности, из Армении и Беларуси.

С информацией также выступили заместитель губернатора Вологодской области Лариса Каманина и директор Федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Всероссийский центр развития художественного творчества и гуманитарных технологий Оксана Гончарова.

Заседание организационного комитета планируется провести в апреле 2020 года.

Сроки проведения финального этапа V Всероссийского детского фестиваля народной культуры «Наследники традиций» предложено утвердить со 2 по 5 августа 2020 года.

Организаторами фестиваля являются Министерство просвещения Российской Федерации и Правительство Вологодской области при поддержке Совета Федерации. Мероприятие проводится с целью выявления, развития и поддержки детской одаренности в области народной культуры и искусства, воспитания и развития личной успешности детей, приобщения их к ценностям этнокультурного развития регионов.

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