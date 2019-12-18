А. Кутепов: Важно выработать системные подходы для формирования механизмов господдержки строительства метрополитенов

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел совещание по разработке и реализации федеральных программ развития метрополитенов, городских автобусных перевозок в регионах.

Председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов КутеповАндрей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга провел совещание «О необходимости разработки и реализации федеральных программ развития метрополитенов, городских автобусных перевозок, перевозок городским наземным электрическим транспортом в субъектах Российской Федерации».

Совещание Комитета СФ по экономической политике

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Андрей Кутепов

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Совещание Комитета СФ по экономической политике

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Юрий Федоров

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Совещание Комитета СФ по экономической политике

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Владимир Кравченко

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Совещание Комитета СФ по экономической политике

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Андрей Кутепов и Ирек Ялалов

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Совещание Комитета СФ по экономической политике

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Совещание Комитета СФ по экономической политике

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Олег Ковалев

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Елена Авдеева

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Совещание Комитета СФ по экономической политике

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В мероприятии участвовали первый заместитель председателя Комитета СФ Юрий Федоров, ФедоровЮрий Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Удмуртской Республики члены СФ Елена Авдеева, АвдееваЕлена Осиповнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Вологодской области Олег Ковалев, КовалевОлег Ивановичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Рязанской области Владимир Кравченко, КравченкоВладимир Казимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Томской области Ирек Ялалов, ЯлаловИрек Ишмухаметовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Башкортостан представители Министерства транспорта, Министерства экономического развития, Министерства природных ресурсов и экологии, Министерства промышленности и торговли, Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства, региональных органов государственной власти, промышленных, коммерческих организаций.

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Андрей Кутепов отметил, что реализация федеральных программ развития метрополитенов и городских перевозок в первую очередь касается городов – миллионников, в которых планировалось строительство метро. Важной задачей является также развитие наземного городского транспорта и в первую очередь – обновление подвижного состава.

Реализация федеральных программ развития метрополитенов и городских перевозок в первую очередь касается городов – миллионников

Сенатор подчеркнул, что в настоящее время вопросы создания условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в городском, пригородном и межмуниципальном сообщениях отнесены к полномочиям органов государственной власти субъектов и органов местного самоуправления. На основании положений законодательства РФ, органы государственной власти регионов и местного самоуправления с учетом территориальных особенностей, а также возможностей региональных и местных бюджетов, определяют направления развития пассажирского транспорта общего пользования, в том числе метрополитена, в рамках региональных и местных программ.

Андрей Кутепов напомнил, что в Транспортной стратегии РФ на период до 2030 года отмечается, что при переходе к инновационному варианту развития транспортной системы необходимо обеспечить, в том числе, доступность транспортных услуг для населения. При этом, в силу законодательных причин, в Транспортной стратегии мало внимания уделено вопросам развития городского транспорта.

При переходе к инновационному варианту развития транспортной системы необходимо обеспечить, в том числе, доступность транспортных услуг для населения

Парламентарий отметил, что наблюдаются тенденции морального и физического старения транспортных средств и их неэффективное использование. Это связано с несвоевременным обновлением транспортного парка и медленного развития транспортной инфраструктуры городов из‑за недостаточного финансирования. Вопросы развития метрополитена в субъектах рассматриваются с учетом расчета и оценки общественных затрат и общих социальных эффектов, связанных с реализацией проектов, а также комплексного развития альтернативных видов городского пассажирского транспорта, исходя из возможностей регионального бюджета и вариантов привлечения внебюджетных источников финансирования.

Андрей Кутепов указал, что по мере увеличения уровня автомобилизации населения становятся особенно острыми проблемы шума и загрязнения воздуха вредными примесями. Ряд перечисленных проблем решается при реновации подвижного состав городского наземного транспорта с привлечением средств федерального бюджета, отметил он.

«Наша задача состоит в том, чтобы выработать системные подходы для формирования механизмов государственной поддержки строительства и развития метрополитенов, либо альтернативных видов транспорта, а также развития городского наземного транспорта», — сказал сенатор.

В обсуждении приняли участие директор Департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Министерства транспорта РФ Алексей Бакирей, заместитель Министра промышленности и торговли РФ Александр Морозов, заместитель председателя Комитета по транспорту Санкт-Петербурга Олег Матвеев, исполняющий обязанности заместителя председателя Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга Михаил Самборский.

В рекомендациях по итогам совещания Комитету СФ по экономической политике предложено в феврале-марте 2020 года провести «круглый стол» на тему «Об эффективности механизмов обновления автобусного парка на газомоторном топливе и развития сети скоростных трамваев, осуществляемых в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Правительству РФ рекомендовано рассмотреть возможность формирования федеральной программы развития метрополитенов (внеуличного городского транспорта) в городах-миллионниках и принятия нормативной правовой базы, определяющей перечень государственных функций в сфере метростроения и порядок их осуществления.

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