А. Турчак и Л. Бокова вносят законопроект, повышающий безопасность пассажиров такси

Source: Russia – Council of the Federation

Документ регламентирует деятельность по перевозке пассажиров легковыми такси и деятельности агрегаторов такси (служб заказа легкового такси).

Заместитель Председателя Совета Федерации Андрей Турчак ТурчакАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Псковской области вносит на рассмотрение Государственной Думы законопроект, регламентирующий деятельность по перевозке пассажиров легковыми такси и деятельности агрегаторов такси (служб заказа легкового такси).

Соавторы документа — первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Людмила Бокова БоковаЛюдмила Николаевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области и депутаты Государственной Думы.

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«Уровень цифровизации рынка таксомоторных перевозок сильно вырос, и службы заказа легкового такси, так называемые агрегаторы, теперь контролируют его более чем на 60 процентов. Они стали известными брендами, которые вызывают доверие у людей, но при этом практически не несут ответственности за безопасность пассажира во время поездки. Поэтому необходимо установить механизмы регулирования, которые будут учитывать тенденции развития отрасли, и, в первую очередь, ввести понятие «агрегатор» в правовое поле», — отметил Андрей Турчак.

Главным условием работы агрегаторов должно стать введение солидарной ответственности за вред, причиненный здоровью или жизни пассажира

По словам вице-спикера СФ, главным условием работы агрегаторов должно стать введение солидарной ответственности за вред, причиненный здоровью или жизни пассажира, в случае аварии или другого нарушения. «Часто индивидуальный предприниматель или самозанятый гражданин, оказывающий услуги такси, не способен компенсировать пассажиру ущерб, нанесенный в ходе поездки. При солидарной ответственности пассажир может требовать компенсации как от перевозчика, так и от службы заказа такси. Пассажир может выбрать, с кого ему взыскивать долг — с перевозчика, агрегатора, или с обоих одновременно», — сказал он, отметив, что размер максимальной компенсации составляет 2 млн рублей.

Помимо этого, самозанятые граждане будут иметь право на осуществление таксомоторных перевозок. «Здесь мы следуем инициативам Правительства России, которые уже дали самозанятым право участвовать в госзакупках наравне с индивидуальными предпринимателями. В отрасли такси также предлагается уравнять их в части получения разрешений», — отметил вице-спикер Совета Федерации.

Кроме того, в документе закреплена финансовая ответственность агрегаторов за передачу поездок таксистам, не имеющим разрешения на осуществление деятельности такси. Для того, чтобы облегчить процедуру проверки водителей при регистрации в системе, предлагается создать региональные реестры разрешений такси, к которым будет обязан подключиться каждый агрегатор, пояснил парламентарий.

Также законопроект вводит требование на наличие у таксистов водительских удостоверений российского образца. «Иностранцам нужно будет подтвердить свою квалификацию в российских государственных органах. Так мы сможем быть уверены в их квалификации», — подчеркнул Андрей Турчак, отметив, что на переход на российские удостоверения предусмотрена отсрочка — три года.

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