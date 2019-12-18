В. Матвиенко провела заседание Наблюдательного совета при Российском Университете Дружбы Народов

Source: Russia – Council of the Federation

Участники мероприятия обсудили реализацию программы повышения конкурентоспособности РУДН, а также открытие представительства Университета в Республике Узбекистан.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга провела заседание Наблюдательного совета при Российском Университете Дружбы народов (РУДН).

Глава СФ, являющаяся председателем Наблюдательного совета, отметила, что в этом году вуз впервые вошел в топ-400 рейтинга университетов мира QS. Кроме того, в рейтинге «зеленых» университетов мира РУДН занял 38-е место, подтвердив лидерство среди вузов России по этому показателю.

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«В текущем году начался проект по созданию ресурсных центров российского образования в составе консорциума вузов. РУДН является главным исполнителем этого проекта. Первые центры появились в пяти странах – Болгарии, Киргизии, Монголии, Таджикистане и Турции. К 2024 году планируется запустить уже 50 подобных ресурсных центров», — сказала Валентина Матвиенко.

Председатель СФ также отметила, что приближается 60-летний юбилей РУДН. В этой связи запущен проект «Зеленый университет», в рамках которого в течение 2019–2020 гг. будут высажены «деревья дружбы» в десятках стран мира.

«В «майском» Указе Президента Российской Федерации, национальных проектах, государственных программах было указано, что мы должны совершить прорыв в науке, производстве высокотехнологичной продукции», — напомнила Валентина Матвиенко, подчеркнув важность дальнейшего развития Университетом работы в сфере НИОКР.

Мы должны совершить прорыв в науке, производстве высокотехнологичной продукции

В ходе заседания обсуждалось внесение изменений в План мероприятий по реализации программы повышения конкурентоспособности («дорожная карта») РУДН на 2016–2020 гг. Ректор вуза Владимир Филиппов в своем выступлении сообщил, что университет выполнил 11 показателей эффективности. «Причем, по отдельным индикаторам мы существенно перевыполнили План».

Заседание Попечительского совета РУДН

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Заседание Попечительского совета РУДН

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Владимир Филиппов

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Заседание Попечительского совета РУДН

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Заседание Попечительского совета РУДН

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Заседание Попечительского совета РУДН

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Заседание Попечительского совета РУДН

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Заседание Попечительского совета РУДН

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Заседание Попечительского совета РУДН

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Заседание Попечительского совета РУДН

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Заседание Попечительского совета РУДН

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Заседание Попечительского совета РУДН

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Заседание Попечительского совета РУДН

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Нур Кирабаев

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Виктор Пинчук

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Александр Зорин

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Александр Белоусов

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Владимир Платонов

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Заседание Попечительского совета РУДН

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Заседание Попечительского совета РУДН

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Он рассказал о работе, нацеленной на повышение качества приема студентов, развитие сотрудничества вуза с индустриальными партнерами, рост показателей цитируемости публикаций ученых университета. «В этом году их число значительно увеличилось и составило уже 1414 публикаций». Ректор подчеркнул, что РУДН становится провайдером российских технологий на зарубежные рынки.

Участники заседания также обсудили вопрос о планируемом открытии представительства Университета в Республике Узбекистан. Как сообщил Владимир Филиппов, работа в этой стране будет вестись по таким направлениям, как обучение русскому языку, повышение квалификации педагогов.

По итогам обсуждения члены Наблюдательного совета одобрили предложенные изменения в План мероприятий по реализации программы повышения конкурентоспособности РУДН, а также открытие представительства вуза в Узбекистане.

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