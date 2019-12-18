В ООО «Газпром добыча Оренбург» объявили победителей грантового конкурса «Волшебный занавес»

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17 декабря 2019, 20:00

17 декабря во Дворце культуры и спорта «Газовик» наградили победителей и призеров грантового конкурса «Волшебный занавес», который ООО «Газпром добыча Оренбург» объявило в Год театра.

Старт театральному марафону был дан в феврале 2019 года. Участие в нем приняли 32 образовательных учреждения Оренбургского и Переволоцкого районов Оренбургской области. На территории этих муниципалитетов расположено большинство производственных объектов предприятия. В общей сложности театр объединил более 5 тысяч юных и взрослых жителей этих двух районов.

На суд жюри было представлено 43 сказки (народных, авторских), 6 драм, 4 мюзикла и один казачий обряд. Большая часть постановок затрагивала «вечные темы» — борьбы добра и зла, дружбы, любви, взаимовыручки. Отдельный пласт составили спектакли, в основу которых легли произведения о Великой Отечественной войне, в том числе воспоминания о героях-односельчанах. Несколько спектаклей рассказали об укладе жизни, обычаях и судьбах оренбуржцев.

При подведении итогов учитывались подбор репертуара согласно возрасту актеров, артистизм исполнителей, оформление спектакля (декорации, костюмы, звук, свет).

«В конкурсе принимали участие не только дети, но и педагоги, родители. Уверен, что многие участники открыли в себе новые таланты», — отметил заместитель генерального директора ООО «Газпром добыча Оренбург» Николай Харитонов.

Денежные гранты по 60 тысяч рублей получили средние школы сел Чесноковки (Переволоцкий район) и Нижней Павловки (Оренбургский район). Основные школы сел Татищево (Переволоцкий район) и Паники (Оренбургский район) выиграли гранты по 40 тысяч рублей.

Справка

Основные направления деятельности ООО «Газпром добыча Оренбург» — добыча, подготовка, транспортировка углеводородного сырья и ряда видов товарной продукции партнеров.

Главным поставщиком сырья является Оренбургское нефтегазоконденсатное месторождение, содержащее уникальный состав компонентов: метан, этан, пропан, бутаны, гелий, меркаптаны и др. Благодаря этому на оренбургских газоперерабатывающем и гелиевом заводах ООО «Газпром переработка» выпускаются десятки видов товарной продукции.

ООО «Газпром добыча Оренбург» — дочернее предприяие ПАО «Газпром» и ООО «Газпром переработка».

В состав предприятия входят 10 обособленных структурных подразделений.

Коллектив составляет 5,6 тысяч человек.

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