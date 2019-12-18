В Совете Федерации состоялись парламентские слушания по вопросам реализации национального проекта «Демография»

Source: Russia – Council of the Federation

Парламентские слушания провела заместитель Председателя СФ Галина Карелова.

В Совете Федерации состоялись парламентские слушания на тему «О ходе реализации национального проекта «Демография» на примере регионов Центрального федерального округа».

Смотрите также

«Парламентские слушания проводятся по инициативе полномочного представителя Президента РФ в Центральном федеральном округе Игоря Щеголева. Совместное обсуждение особенно важной темы проходит в таком формате впервые», — отметила заместитель Председателя СФ Галина Карелова. КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области

В субъектах ЦФО сложилась непростая ситуация. С 1990 года совокупная численность населения в 16 регионах округа без учета Москвы и Московской области сократилась на рекордные 3,3 млн человек. «Регионы ищут пути решения проблем. В этой связи особое значение приобретает презентация лучшего опыта. Также важно обсудить, как влияют уже принятые на федеральном уровне меры. Ощутили ли наши граждане эти изменения. Необходимо определить, что ещё надо предпринять для демографического рывка», — сказала Галина Карелова.

Совет Федерации постоянно взаимодействует с регионами. «Только по теме «Демография» неоднократно проводились и форумы, и обсуждения на общественных советах и комитетах. Отдельно задачи по реализации национального проекта «Демография» со всеми субъектами РФ рассматривались на третьем Форуме социальных инноваций регионов», — подчеркнула вице-спикер СФ.

На слушаниях рассматривалась демографическая ситуация в регионах Центрального федерального округа и высказывались предложения по дополнительным мерам стимулирования рождаемости.

В дискуссии приняли участие заместитель Председателя Совета Федерации Николай Журавлев, ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области председатель Комитета СФ по социальной политике Валерий Рязанский, РязанскийВалерий Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Курской области Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин, первый заместитель Министра здравоохранения РФ Татьяна Яковлева, представители федеральных министерств и ведомств, профессионального и экспертного сообществ.

По итогам парламентских слушаний приняты рекомендации.

MIL OSI