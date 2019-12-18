В Томске состоялся шестой открытый форум прокуратуры по вопросам безопасности дорожного движения

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Сегодня, 18 декабря 2019 года, в научной библиотеке Национального исследовательского Томского государственного университета состоялся шестой открытый форум прокуратуры Томской области по теме «Безопасность дорожного движения».

В мероприятии приняли участие исполняющий обязанности прокурора области Михаил Дружинин, начальник госавтоинспекции региона, руководители контрольно-надзорных органов, представители органов местного самоуправления, члены регионального отделения Общероссийского народного фронта, перевозчики, работники аппарата прокуратуры области, представители средств массовой информации.

Открывая работу форума, исполняющий обязанности прокурора области Михаил Дружинин подчеркнул актуальность для региона выбранной темы. Он отметил, что целью данного мероприятия является содержательный и конструктивный диалог с уполномоченными органами и общественными организациями, который позволит выработать пути и решения для повышения безопасности на дорогах области и снижения аварийности.

В текущем году в сфере безопасности дорожного движения выявлено 771 нарушение закона, в целях устранения которых прокурорами принесено 193 протеста, внесено 166 представлений, направлено в суд 114 исков (заявлений).

При проведении проверок повышенное внимание уделялось вопросу соблюдения законодательства при осуществлении пассажирских перевозок.

Прокурорами пресекалась факты эксплуатации транспортными компаниями автобусов с неисправностями, ненадлежащее проведение медицинских осмотров водителей.

В целях недопущения к водительской деятельности лиц, имеющих соответствующие медицинские противопоказания, по искам прокуроров с 2017 года лишены прав на управление транспортными средствами более 150 лиц, страдающих алкогольной и наркотической зависимостью.

Прокурорское вмешательство требовалось в связи с нарушениями в деятельности организаций, осуществляющих обучение водителей (несоответствие учебно-материальной базы автошкол установленным требованиям, упущения в организации учебного процесса).

Противодействовали прокуроры распространению незаконной реализации посредством сети «Интернет» документов, необходимых для осуществления водительской деятельности.

Все участники форума получили возможность задать вопросы и высказать свое мнение по обсуждаемым проблемам.

В завершение мероприятия исполняющий обязанности прокурора области поблагодарил всех участников за интересный диалог и подчеркнул, что проблемы безопасности дорожного движения носят комплексный характер, но только совместными усилиями органов государственной власти, местного самоуправления, правоохранительных органов и общественных организаций можно добиться снижения аварийности на дорогах региона.

Итоги обсуждения будут использованы в работе прокуратуры области по дальнейшему взаимодействию с правоохранительными и контролирующими органами, органами государственной власти региона, общественными организациями, а также при планировании проверочных мероприятий.

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