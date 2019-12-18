В Тюменской области организация и ее руководитель оштрафованы за нарушение антикоррупционного законодательства

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Заводоуковская межрайонная прокуратура Тюменской области провела проверку соблюдения законодательства о противодействии коррупции при трудоустройстве бывших государственных служащих.

Согласно Федеральному закону «О противодействии коррупции» работодатель при заключении трудового договора с гражданином, замещавшим должность государственной службы, в течение двух лет после его увольнения со службы обязан в 10-дневный срок сообщать бывшему работодателю о заключении такого договора.

Установлено, что в ноябре 2018 года в ООО «МСК» на основании трудового договора был принят бывший начальник дневной смены отдела режима следственного изолятора №2 в г. Заводоуковске управления Федеральной службы исполнения наказаний по Тюменской области. Однако в нарушение закона уведомление о приеме его на работу директор ООО «МСК» прежнему работодателю не направил.

Межрайонная прокуратура возбудила в отношении организации и его директора дела об административных правонарушениях по ст. 19.29 КоАП РФ (привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего с нарушением требований, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии коррупции»).

По результатам рассмотрения дел мировой судья судебного участка № 2 Заводоуковского судебного района Тюменской области назначил ООО «МСК» штраф в размере 50 тыс. рублей, а директору – 20 тыс. рублей.

Решения суда не вступили в законную силу.

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