В Челябинской области местный житель осужден за незаконное производство наркотических средств в особо крупном размере

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Сегодня, 18 декабря 2019 года Челябинский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 40-летнего жителя региона. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство наркотических средств, совершенное в особо крупном размере), ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере).

Судом установлено, что злоумышленник в мае 2019 года в переоборудованной в нарколабораторию квартире, при пособничестве лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, незаконно произвел наркотическое средство – мефедрон массой около 1,2 кг, которое расфасовал и разложил с целью сбыта в тайника в лесном массиве рядом с трассой.

В этот же день злоумышленник был задержан сотрудниками правоохранительных органов, наркотическое средство изъято из незаконного оборота.

Суд приговорил виновного к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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